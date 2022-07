Ho Chi Minh-Ville s’emploie à attirer des touristes après le COVID-19

Après la pandémie de COVID-19, Ho Chi Minh-Ville cherche à stimuler son secteur du tourisme en lançant des promotions mais aussi en s’efforçant de diversifier ses produits et services.

Vu que l'écotourisme devient de plus en plus attractif, Ho Chi Minh-Ville s’emploie à l’accélérer. Outre les destinations à Can Gio et Cu Chi, la mégapole du Sud présente désormais aux touristes un nouveau site qu’est Farm Suoi Tien dans la ville de Thu Duc.

Farm Suoi Tien est située dans la zone de tourisme culturel de Suoi Tien. D’une superficie de 5 hectares, elle vient d'être mise en service et comprend deux zones. L’une présente aux visiteurs des arbres fruitiers en provenance de différents pays, dont Pérou, Japon, France, Etats-Unis, Brésil. L’autre, de 1,5 hectare, est consacrée aux cocotiers vietnamiens. Farm Suoi Tien constitue ainsi une ferme à la saison des fruits mûrs, située au centre d'une ville moderne. Les touristes peuvent "travailler" comme des jardiniers et récolter des fruits frais, ou découvrir plus de 150 sites d’amusement et de divertissement.

Outre l’écotourisme, Ho Chi Minh-Ville cherche à promouvoir le tourisme d’affaires ou MICE. Récemment, elle a accueilli du 15 au 18 juillet un groupe de 460 touristes indiens de la société VOLVO-EICHER.

Selon un représentant du Service municipal du Tourisme, le tourisme d’affaires est une solution pour promouvoir les arrivées internationales. Actuellement, les programmes de soutien et de privilèges pour les groupes de touristes MICE à Ho Chi Minh-Ville continuent de faire sentir leurs effets. Les autorités locales espèrent que d'ici la fin de l'année, la ville continuerait d'accueillir davantage de groupes de touristes MICE.-VNA/VI