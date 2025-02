Hô Chi Minh-Ville ressort ses lanternes pour le Têt Nguyên Tiêu

Environ 1.100 personnes en costumes traditionnels participeront à un défilé dans les rues du quartier de Cho Lon (Grand Marché) dans l’arrondissement 5 de Hô Chi Minh-Ville pour célébrer le Tết Nguyên Tiêu (Fête des Lanternes).

Le défilé aura lieu de 16h30 à 18h30 le 12 février, le 15e jour du premier mois lunaire, la première pleine lune de l’année.

Il partira de la rue Hai Thuong Lan Ông, traversera les rues principales de Cho Lon, notamment Châu Van Liêm, Lao Tu, Luong Nhu Hoc, Nguyên Trai et Trân Xuân Hoa, et se terminera au Centre culturel de l’arrondissement 5.

Le défilé comprendra également des spectacles de troupes locales de danse de la licorne, du lion et du dragon, des numéros de cirque et des danses traditionnelles.

La célébration principale débutera à 19h30 au Centre culturel situé au 105, rue Trân Hung Dao.

Elle comprendra des spectacles de musique et de danse chinoises, des démonstrations de calligraphie par des artisans locaux, des jeux folkloriques et de la cuisine.

Le programme comprendra également une exposition de photos illustrant la fête des lanternes à Cho Lon au fil des ans.

Pendant ce temps, une déclamation de poésie intitulée Dêm tho Viêt Nam (Soirée de la poésie vietnamienne) aura lieu au Centre culturel à 19h le 10 février pour célébrer la Journée de la poésie vietnamienne.

Le défilé comprendra également des spectacles de troupes de danse de la licorne, du lion et du dragon. Photo: VNA

L’événement est organisé par le Département de la culture et des sports de la ville, avec ses partenaires, l’Association des écrivains de Hô Chi Minh-Ville et les comités populaires des arrondissements 5, 6 et 11.

Il comprendra des représentations des clubs de poésie de la ville et des lectures de poésie avec musique et danse.

Les organisateurs organiseront également deux soirées de déclamation de poésie sur le thème de Bài ca thông nhât (Le chant de la réunification) les 11 et 12 février à l’Union des associations littéraires et artistiques de Hô Chi Minh-Ville, 81 rue Trân Quôc Thao dans l’arrondissement 3.

La Fête des lanternes, célébrée par le groupe ethnique Hoa à Cho Lon, a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel national en 2020. – VNA/VI