Hô Chi Minh-Ville renforce une coopération substantielle et durable avec ses partenaires français

Nguyên Lôc Hà, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, et la consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville, Emmanuelle Pavillon-Grosser, lors de l'événement. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville est fière d’être l’une des localités les plus dynamiques dans la promotion des relations de coopération avec la France.



C’est ce qu’a affirmé Nguyên Lôc Hà, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie de célébration de la Fête nationale française organisée le matin du 14 juillet par le Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville.



Entrant dans une nouvelle phase de développement, la ville souhaite continuer à bénéficier de l’accompagnement du gouvernement français et de la communauté des entreprises françaises dans des domaines tels que la transformation numérique, l’éducation et la formation, les infrastructures intelligentes, le développement urbain durable et la préservation du patrimoine, a-t-il déclaré.



La ville s’engage à créer les conditions institutionnelles et politiques les plus favorables pour que les initiatives de coopération avec la France soient mises en œuvre de manière concrète, efficace et durable, a-t-il ajouté.



La consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville, Emmanuelle Pavillon-Grosser, a salué la qualité des relations bilatérales entre les deux pays. Selon elle, l’année 2025 offre de nombreuses perspectives de coopération avec la visite d’État du président Emmanuel Macron au Vietnam, ouvrant la voie à la signature de plusieurs accords stratégiques dans des secteurs tels que la défense, l’aéronautique, le ferroviaire, la santé et l’énergie.-VNA/VI