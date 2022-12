Hô Chi Minh-Ville renforce ses liens avec la province canadienne de Saskatchewan

La vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Thi Thang, a reçu jeudi 15 décembre Jeremy Harrison, ministre du Commerce et du Développement des exportations du gouvernement de la province de la Saskatchewan, dans la région des Prairies, au Canada, pour discuter de la promotion de la coopération.

Photo: VNA

Jeremy Harrison a déclaré que sa visite visait à intensifier davantage la coopération, en particulier dans le domaine économique, avec Hô Chi Minh-Ville afin de contribuer à la coopération et à l’amitié entre le Canada et le Vietnam.



Il a noté que l’administration de la Saskatchewan accorde une grande importance au potentiel de développement économique de Hô Chi Minh-Ville et à son rôle important dans l’économie vietnamienne, ajoutant que la ville est la première localité au Vietnam où sa province a installé son bureau.



Sur la base de la bonne coopération entre le Vietnam et le Canada, la Saskatchewan souhaite renforcer davantage les liens avec Hô Chi Minh-Ville dans les domaines d’intérêt commun, en particulier ceux qui correspondent aux atouts de la province canadienne tels que l’agriculture, l’éducation et la formation et l’exploitation des terres rares, a déclaré le responsable.



Appréciant la bonne évaluation du Vietnam et de Hô Chi Minh-Ville par la délégation de la Saskatchewan, Phan Thi Thang a déclaré qu’en tant que plaque tournante économique du Vietnam, sa ville salue les investissements des entreprises canadiennes dans les domaines où elles sont fortes, comme les technologies propres, l’énergie verte, l’éducation et la formation des ressources humaines de qualité.



Les entreprises de Hô Chi Minh-Ville sont dynamiques et créatives tandis que l’administration locale a également travaillé dur pour faire des réformes, concevoir de nouveaux mécanismes et aligner les politiques sur la situation de développement local. Hô Chi Minh-Ville espère coopérer avec la Saskatchewan dans l’échange d’expériences en gestion urbaine et sociale, a-t-elle ajouté.



Située au centre-ouest du Canada, la Saskatchewan est l’un des centres de fabrication industrielle de la région des Prairies et du Canada dans son ensemble. Elle abrite également de nombreuses universités de premier plan du Canada.