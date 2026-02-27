Ho Chi Minh-Ville renforce le contrôle de la pêche pour lever le « carton jaune » européen

Les forces compétentes supervisent l'acheminement des bateaux au port. Photo : VNA

Dans l’optique de lever l’avertissement sous forme de « carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE), Ho Chi Minh-Ville renforce ses dispositifs de contrôle de la flotte de pêche et se prépare activement à accueillir une délégation d’inspection de l’Union européenne.



Lors d’une séance de travail tenue le 25 février entre le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et le Comité populaire municipal, les autorités locales ont présenté un bilan détaillé des mesures mises en œuvre dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Depuis le début de l'année 2024, la ville a procédé à la radiation de 1.662 navires de pêche qui étaient endommagés, inactifs ou non conformes aux réglementations en vigueur. Ces données ont été intégralement mises à jour dans le système de surveillance national afin d’identifier et d’intercepter immédiatement toute tentative d’exploitation illégale par ces embarcations retirées du circuit.



Selon Pham Thi Na, directrice adjointe du Département municipal de l’Agriculture et de l’Environnement, Ho Chi Minh-Ville compte actuellement 4.455 navires de pêche enregistrés. Tous sont intégrés à la base de données nationale VNFishbase et synchronisés avec le système d’identification électronique VNeID. À ce jour, 98,97 % des navires de 15 mètres et plus sont équipés d’un système de surveillance par satellite (VMS). Les 23 navires restants font l’objet d’une interdiction stricte de sortie en mer et sont maintenus sous surveillance permanente à quai. Parallèlement, une liste de 490 navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation a été établie et transmise aux autorités locales afin d’en assurer un contrôle strict.



Sur le plan de la traçabilité, Ho Chi Minh-Ville dispose de neuf ports de pêche ouverts, dont quatre sont équipés pour certifier l'origine des captures. L'implémentation du système de traçabilité numérique (eCDT) et du journal de bord électronique permet désormais un contrôle strict des volumes débarqués, répondant ainsi aux exigences rigoureuses du marché européen.



Bien qu’aucune infraction grave n’ait été relevée depuis le début de l’année, la délégation du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a toutefois signalé certains points de faiblesse au port de Tan Phuoc, appelant à des corrections immédiates.



Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tien, a souligné que l’inspection de la Commission européenne, prévue en mars prochain, plaçait la ville dans une phase de « sprint », appelant à une action décisive de l’ensemble du système politique afin de contribuer aux efforts nationaux visant à lever le « carton jaune » et à bâtir un secteur de la pêche durable, responsable et pleinement intégré.



Il a également insisté sur la nécessité pour les forces compétentes d’appliquer les sanctions avec une fermeté exemplaire, afin de dissuader toute infraction et de garantir le respect strict de la réglementation.-VNA/VI