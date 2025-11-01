Hô Chi Minh-Ville rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine du cinéma

À l’occasion de la Journée mondiale des villes (31 octobre), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé la liste des 58 villes inscrites cette année au Réseau des villes créatives de l’UNESCO. Parmi elles, Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) a eu l’honneur de devenir nouveau membre dans le domaine du cinéma, devenant ainsi la première ville créative du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est dans ce secteur.



Le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngô Lê Văn, a souligné qu’il s’agissait d’un nouveau succès dans le processus de revitalisation et de développement de la culture vietnamienne à l’ère moderne, tout en exprimant sa conviction que Hô Chi Minh-Ville contribuera activement à promouvoir la créativité du peuple vietnamien.



Selon l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, cette reconnaissance internationale témoigne du potentiel et de l’engagement de la ville à devenir un pont entre le cinéma vietnamien et mondial, participant de manière efficace et responsable au développement commun du cinéma régional et international.

Centre-ville de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



L’adhésion au Réseau des villes créatives offrira à Hô Chi Minh-Ville de nouvelles opportunités d’échanges d’idées, de connaissances et d’expériences avec d’autres villes créatives à travers le monde, contribuant ainsi à favoriser le développement des industries culturelles et à atteindre l’objectif de 7,2 % du PIB local d’ici 2030.



Créé en 2004, le Réseau des villes créatives de l’UNESCO compte actuellement 408 villes de plus de 100 pays, représentant huit domaines créatifs : architecture, artisanat et arts populaires, arts numériques, design, cinéma, gastronomie, littérature et musique.



À ce jour, le Vietnam compte quatre villes membres du Réseau : Hanoï (design, 2019), Hoi An (artisanat et arts populaires, 2023), Da Lat (musique, 2023) et Hô Chi Minh-Ville (cinéma, 2025). – VNA/VI