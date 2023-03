Hô Chi Minh-Ville promeut sa coopération économique avec la France

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, qui a reçu jeudi 2 mars le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, Olivier Becht, a plaidé pour le renforcement des liens, notamment économiques, avec la France.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc (à droite) et le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, Olivier Becht. Photo: VNA

Il a déclaré que la visite de travail du ministre français dans la mégapole du Sud en l’année de célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-France contribuera positivement à la consolidation et à la promotion du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France en général, entre Hô Chi Minh-Ville et ses partenaires français en particulier.Hô Chi Minh-Ville veut mettre en relation les entreprises françaises et celles de la villenotamment dans les domaines dans lesquels la France excelle et dont la ville a besoin tels que le développement des infrastructures énergétiques, la construction de la ville intelligente, la gouvernance urbaine et le développement des ports maritimes, a-t-il souligné.Discutant de la proposition du ministre Olivier Becht sur un certain nombre de projets des entreprises françaises, Duong Anh Duc a affirmé que Hô Chi Minh-Ville apprécie hautement le potentiel économique de la France et chérit toujours sa relation avec la France.Hô Chi Minh-Ville crée des conditions favorables permettant aux entreprises françaises d’investir et de faire des affaires, et est prête à engager des discussions pour résoudre les difficultés rencontrées par les investisseurs français dans leurs activités à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il indiqué.Pour sa part, le ministre Olivier Becht a déclaré que la France et le Vietnam en général, la France et Hô Chi Minh-Ville en particulier, entretiennent une relation de coopération traditionnelle de longue date.Appréciant Hô Chi Minh-Ville avec son rôle de centre économique du pays, il a indiqué que de nombreuses entreprises françaises dans divers domaines ont été et sont présentes à Hô Chi Minh-Ville, où non seulement elles investissent et font des affaires, mais encore contribuent à présenter l’image de la France au Vietnam, renforçant et développant ainsi la relation entre les deux pays.Il a affirmé encourager toujours les entreprises françaises à participer aux programmes de promotion des investissements et du commerce avec les entreprises vietnamiennes, et soutenir les propositions de coopération de Hô Chi Minh-Ville avec les entreprises françaises et les localités françaises dans les domaines correspondant à ses besoins tels que le traitement de l’eau, la construction de la ville intelligente.Remerciant l’administration de Hô Chi Minh-Ville pour son soutien aux entreprises françaises, il a affirmé sa volonté de coopérer avec la ville pour faire déployer les projets convenus, notamment dans des domaines potentiels tels que les transports, la construction de la ville intelligente, promouvant la coopération commerciale et économique entre la France et Hô Chi Minh-Ville, contribuant à la consilidation et au renforcement de la relation traditionnelle entre la France et la Vietnam. – VNA/VI