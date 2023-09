Hô Chi Minh-Ville promeut sa coopération avec des partenaires français

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a reçu lundi la sénatrice Catherine Deroche, présidente du Groupe interparlementaire d'amitié France - Vietnam du Sénat français, actuellement en tournée dans la mégapole du Sud.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, et la sénatrice Catherine Deroche, présidente du Groupe interparlementaire d'amitié France - Vietnam du Sénat français. Photo : VNA

Le dirigeant de Hô Chi Minh-Ville a apprécié le Groupe interparlementaire d'amitié France-Vietnam en général et la sénatrice Catherine Deroche en particulier pour leurs contributions au développement des bonnes relations entre le Vietnam et la France.



A cette occasion, Phan Van Mai a demandé au Groupe interparlementaire d'amitié France-Vietnam d’encourager les instituts d’études, les spécialistes et les entreprises français à venir à Ho Chi Minh-Ville pour promouvoir la coopération, notamment en matière de planification urbaine, de formation de ressources humaines de qualité dans le domaine de la santé, d’échanges culturels… Il a également émis le souhait de renforcer l'efficacité de la coopération entre Hô Chi Minh Ville et les localités françaises.

De son côté, la sénatrice Catherine Deroche a souligné que 2023 était une année particulière où les deux pays mènent des activités pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique.



Appréciant le potentiel économique de la mégapole du Sud, notamment dans le contexte de forts progrès dans les relations économiques entre les deux pays, Catherine Deroche a émis le souhait de voir davantage d'entreprises françaises venir investir dans la ville vietnamienne, dans les domaines de la finance, de l'éducation, de la recherche et de la production pharmaceutique...



Enfin, le Groupe interparlementaire d'amitié France-Vietnam du Sénat français s'est engagé à soutenir les efforts visant à approfondir les relations de coopération entre la France et le Vietnam, notamment Hô Chi Minh-Ville.