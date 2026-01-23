Ho Chi Minh-Ville promeut le Centre financier international du Vietnam au WEF Davos 2026

Les dirigeants du ministère des Affaires étrangères et de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Dans un contexte de compétition accrue entre les places financières mondiales, Ho Chi Minh-Ville déploie une stratégie de « rattrapage différencié ». Fondée sur la réforme institutionnelle et l’innovation, cette ambition vise à inscrire durablement la métropole sur la carte financière internationale.

La participation d’une délégation de la ville au Forum économique mondial (WEF) de Davos 2026, en Suisse, a marqué une étape décisive pour la promotion du Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) auprès des décideurs mondiaux.

Conduite par le vice-président du Comité populaire municipal, Hoang Nguyen Dinh, la délégation a pris part à la 56ᵉ réunion annuelle du WEF, du 19 au 23 janvier, à l’invitation du président-directeur général du Forum, Børge Brende. Il s’agit de la première invitation officielle adressée par le WEF à un dirigeant local vietnamien, témoignant de la reconnaissance du rôle moteur de Hô Chi Minh-Ville dans l’économie nationale.

Les activités de la délégation se sont articulées autour de trois axes majeurs : le dialogue politique de haut niveau, la promotion de la coopération en matière d’innovation et l'attraction des investissements pour le VIFC-HCMC. Selon les observateurs, la présentation du centre financier vietnamien à Davos dépasse la simple promotion d’image et constitue un signal fort de l’engagement de la ville à s’intégrer plus profondément aux réseaux financiers mondiaux.

Hoang Nguyên Dinh a rappelé que, depuis son élargissement administratif intégrant les provinces de Ba Ria-Vung Tau et Binh Duong, Ho Chi Minh-Ville pèse désormais pour près d’un quart du PIB national et un tiers des recettes budgétaires . Cette nouvelle envergure renforce la nécessité de disposer d’un centre financier de dimension internationale, capable de canaliser les flux de capitaux et de soutenir la transformation économique.

La vision du VIFC-HCMC repose sur la construction d’un écosystème financier et technologique moderne, transparent et intégré, avec les sciences et technologies, les données, l’intelligence artificielle et la fintech comme piliers centraux. Selon Nguyen Huu Huan, vice-président de l’organe exécutif du VIFC-HCMC, le centre est conçu comme un « moteur de capitaux » dédié en priorité à l’économie réelle, avant de s’ouvrir progressivement à des produits financiers plus complexes.

Le VIFC-HCMC vise un modèle hybride, reliant la finance traditionnelle à l’économie on-chain, tout en garantissant la stabilité du système et en favorisant l’innovation. Il ambitionne de devenir une porte d’entrée régionale de l’ASEAN pour le financement des infrastructures, de la transition verte, de la transformation numérique et de l’innovation.

Dans le cadre de la mission, la délégation a également a travaillé avec des autorités de Lugano, pionnière en matière de cryptomonnaies et d'actifs numériquess. Elle a aussi rencontré des représentants de la Chambre de commerce Suisse–Asie pour échanger le développement de centres financiers, avec les succès résidant dans la coopération étroite entre les secteurs public et privé et un cadre juridique transparent.

Selon le calendrier fixé, le VIFC-HCMC devrait être officiellement lancé au plus tard le 9 février 2026. Ce lancement, qui suit la finalisation du cadre juridique et des mécanismes opérationnels, ouvrira la voie à l’installation effective des institutions financières internationales au cœur de la métropole. -VNA/VI