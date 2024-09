Hô Chi Minh-Ville promeut la coopération internationale dans la transformation industrielle

Ouverture du 2e Dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville 2024 le 24 septembre. Photo : VNA

Placée sur le thème "Transformation industrielle : expériences et priorités dans la coopération au développement", la Conférence des maires dans le cadre du 2e Dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville 2024 a eu lieu le 24 septembre.

Lors la conférence, les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et de 37 localités étrangères ayant des liens d'amitié et de coopération avec la mégapole économique du Sud ont approuvé la Déclaration présidentielle.

En conséquence, ils se sont engagés à renforcer les partenariats et à promouvoir un environnement collaboratif pour soutenir la transformation industrielle dans leurs localités, en mettant l'accent sur la durabilité, l'innovation et l'inclusion. Ils ont convenu d'échanger régulièrement leurs connaissances et leurs expériences, notamment en matière d'élaboration de politiques, d'innovation technologique et de mobilisation de ressources pour résoudre les défis communs de la transformation industrielle.

En outre, ils ont décidé de promouvoir des projets et initiatives bilatéraux et multilatéraux, créant les conditions pour le processus de recherche et d'application des nouvelles technologies, la transition vers l'économie verte, l'économie numérique, l'économie circulaire, l'économie du partage, garantissant que la transformation industrielle contribue positivement aux écosystèmes urbains... .

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a souligné que face à la double pression du maintien de la croissance économique tout en respectant des normes de plus en plus strictes en matière de responsabilité environnementale et sociale, nous sommes contraints de faire de l’innovation et de nous adapter. La transformation industrielle de Hô Chi Minh-Ville est motivé à la fois par la dynamique interne et par les tendances mondiales.

Pour maintenir sa compétitivité et son développement durable, Hô Chi Minh-Ville doit passer des industries traditionnelles aux industries de haute technologie et à haute valeur ajoutée. L'objectif est d'augmenter la proportion des industries de haute technologie dans le PIB total de la ville de 23 % actuellement à 40 % d'ici 2030, contribuant non seulement à maintenir sa contribution à l'économie nationale, mais également à renforcer sa position de leader dans le pays et région, a dit Phan Van Mai.

Il a souligné que la coopération internationale était un facteur nécessaire pour tirer parti des avantages de la transformation industrielle et minimiser les impacts potentiels de ce processus.

Partageant du processus de transformation industrielle locale, Stefano Lo Russo, maire de Turin (Italie), a déclaré que lorsque la coopération entre les secteurs public et privé apportera des résultats durables au processus de renouveau.

De son côté, Ricardo Valente, adjoint au maire de Porto (Portugal), a souligné que les localités devaient également veiller à créer un environnement propice à l'attraction de personnes talentueuses. La promotion de la coopération internationale et le partage d'expériences aideront les localités à surmonter les défis communs et à franchir de nouvelles étapes dans le processus de transformation industrielle, a-t-il ajouté.

Enfin, Mark Chandler, directeur chargé du commerce extérieur au bureau du maire de San Francisco (États-Unis), a souligné le rôle de l'éducation, de la formation et des politiques visant à améliorer la qualité de vie afin d'attirer des ressources en main-d'œuvre de haute qualité. -VNA/VI