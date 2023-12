Hô Chi Minh-Ville prête à accueillir des entreprises de l'industrie des semi-conducteurs

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a déclaré le 8 décembre que la ville était prête à accueillir des entreprises de l'industrie des semi-conducteurs, lors de la réception du président, directeur général de l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs (SIA) John Neuffer.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, (droite) offre un cadeau au président, directeur général de l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs (SIA) John Neuffer. Photo : VNA

Vo Van Hoan a déclaré qu'en plus des avantages disponibles, la ville a fait des efforts pour être bien préparée en termes de fonds fonciers, de politiques et de mécanismes, de ressources humaines et de renforcement de la confiance des investisseurs.

Il a déclaré que la ville visait des critères de croissance verte, en appliquant la technologie numérique et en promouvant des investissements approfondis dans les puces semi-conductrices et l'intelligence artificielle au service des industries de haute technologie. La ville cible également les investisseurs dans les puces semi-conductrices, l’intelligence artificielle et la production en chaîne.

Vo Van Hoan a suggéré que les entreprises américaines créent un parc technologique américain à Hô Chi Minh-Ville pour faciliter le développement et l'administration des infrastructures.

La ville dispose d'un fonds foncier suffisant pour que les entreprises puissent créer le parc, a déclaré Vo Van Hoan, ajoutant que les autorités locales étaient toujours à l'écoute des entreprises pour procéder aux ajustements politiques appropriés et créer des conditions favorables pour qu'elles investissent dans la localité.

Pour sa part, John Neuffer a déclaré que les entreprises américaines de l'industrie des semi-conducteurs étaient actuellement très actives dans la région sud du Vietnam. Sous l’impact de la pandémie de COVID-19 ainsi que du contexte mondial général, ils doivent rééquilibrer leurs chaînes d’approvisionnement.

La chaîne d'approvisionnement de l'industrie des semi-conducteurs n'est pas seulement développée au niveau national mais doit être reliée à d'autres pays, y compris le Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que les mécanismes visant à attirer et à encourager les investissements, ainsi que les ressources humaines, sont des facteurs importants que les entreprises américaines doivent considérer et choisir d'investir. dans.

Selon Neuffer, sur la carte de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, le Vietnam est actuellement en phase de tests – packaging et conception back-end (conception de codes et de programmes pour faire fonctionner des applications ou des sites Web). Dans les temps à venir, le Vietnam pourra promouvoir le développement d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement des puces semi-conductrices, telles que la conception.

Dans le cadre des relations de coopération bilatérales, John Neuffer estime que la coopération dans l'industrie des semi-conducteurs entre les États-Unis et le Vietnam en général, et Hô Chi Minh-Ville en particulier, sera encouragée dans les temps à venir.

Le même jour, la délégation commerciale américaine a visité le Parc de haute technologie de Saigon pour en savoir plus sur les infrastructures de développement de haute technologie.

Fondée en 1977, la SIA rassemble un réseau de sociétés membres représentant jusqu'à 99 % des revenus de l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis, dont les deux tiers proviennent d'entreprises étrangères. Elle a joué un rôle proactif en incitant les États-Unis à encourager les efforts de coopération dans le développement de l'écosystème des semi-conducteurs du Vietnam. - VNA/VI