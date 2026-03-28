Ho Chi Minh-Ville : Ouverture de la 4e édition de la Fête du Livre et de la culture nocturne

Des touristes étrangers. Photo: VNA

La 4ᵉ édition de la Fête du livre et de la culture nocturne s’est ouverte dans la soirée du 27 mars dans la rue du livre Nguyên Van Binh, au cœur de Ho Chi Minh-Ville. Cet événement vise à valoriser le savoir tout en créant un espace d’expériences culturelles diversifiées, destiné aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs, dans un cadre urbain dynamique.

Organisée de 18h à 22h, la manifestation a attiré un large public, notamment des jeunes et des familles, venus découvrir une programmation riche mêlant livres, arts et activités interactives. Dans la continuité des éditions précédentes, elle est présentée comme un "jardin culturel" où se rencontrent traditions et modernité.

Selon Le Hoang, directeur de la société gestionnaire de la Rue du Livre, l’événement ne se limite pas à prolonger les horaires d’ouverture, mais vise à renouveler l’espace culturel urbain en intégrant des éléments patrimoniaux et artistiques, afin de rapprocher davantage le livre du grand public et de faire de ce lieu une destination culturelle emblématique de la ville la nuit.

Inspirée par l’image de "fleurs culturelles en éclosion", la fête s’articule autour de plusieurs espaces thématiques. Le cœur de l’événement reste dédié aux livres, favorisant les échanges, la découverte d’ouvrages et la promotion de la lecture. Des rencontres et des discussions autour de la culture du livre sont également organisées, contribuant à renforcer les habitudes de lecture au sein de la communauté.

Au-delà des activités littéraires, la manifestation propose une large palette d’animations artistiques. Parmi les nouveautés de cette édition figure le développement de jeux folkloriques revisités, mêlant formes traditionnelles et approches interactives modernes, favorisant ainsi l’engagement du public, en particulier des plus jeunes.

Amin, étudiant indien, a évoqué "une expérience merveilleuse", mettant en avant la vitalité culturelle perceptible à travers les stands artisanaux et les performances artistiques traditionnelles.

Au-delà de son aspect festif, la Fête du livre et de la culture nocturne contribue à enrichir l’offre culturelle et touristique de Ho Chi Minh-Ville, tout en affirmant la vitalité des valeurs traditionnelles dans un environnement urbain moderne.

La manifestation se poursuit jusqu’au 29 mars. -VNA