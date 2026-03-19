Hô Chi Minh-Ville oriente les transferts de fonds vers la technologie et l’innovation

Transferts de fonds – Une ressource clé pour le développement socio-économique. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville s’attache à redéfinir dans son économie le rôle des transferts de fonds des personnes vivant à l’étranger vers leur pays d’origine. Longtemps perçus comme une simple source de devises, ces flux sont désormais appelés à devenir un véritable levier du marché des capitaux, orienté vers l’innovation.

Une évolution stratégique qui s’inscrit dans l’ambition de la métropole du Sud de s’imposer comme un centre financier international, tout en soutenant une croissance durable à long terme.

Le Comité populaire municipal a ainsi récemment adopté le plan n° 90/KH-UBND, destiné à mobiliser les ressources de la diaspora vietnamienne au service des sciences et des technologies. L’objectif est clair : bâtir un écosystème financier transparent et pérenne, capable de valoriser non seulement les apports financiers, mais aussi les compétences, les savoir-faire et les technologies des Vietnamiens résidant à l’étranger.



Dans ce cadre, les flux de capitaux seront dirigés vers des secteurs prioritaires tels que les hautes technologies, l’industrie manufacturière, l’énergie verte et la transformation numérique. Deux instruments clés ont été identifiés : un fonds d’investissement dédié aux sciences et aux technologies, alimenté par les transferts de fonds, et des programmes de crédits verts et technologiques. Doté d’un capital initial d’au moins 50 milliards de dôngs, le fonds ciblera principalement les start-up innovantes et les projets à fort potentiel de diffusion.



Parallèlement, la ville prévoit l’émission de produits financiers spécifiques, tels que des certificats de dépôt verts ou technologiques, afin de mobiliser des ressources à long terme et de soutenir des lignes de crédit préférentielles en faveur des entreprises engagées dans l’innovation.



Selon la feuille de route, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de mobiliser au moins 500 milliards de dôngs d’ici la fin de 2026 et d’accompagner une centaine d’entreprises dans l’accès à des financements préférentiels. Ce volume devrait atteindre 1 000 milliards de dôngs à l’horizon 2027, avec une priorité accordée aux projets liés aux technologies vertes et à la réduction des émissions.



À l’horizon 2030, la ville ambitionne de mettre en place un écosystème financier complet dédié à la science et à la technologie, dans lequel les fonds issus des transferts de fonds des expatriés et de la mobilisation des ressources sociales deviendront un canal de financement durable.



Cette orientation repose sur l’ampleur et la régularité des flux de transferts de fonds vers la métropole. En 2025, le Vietnam a enregistré un niveau record proche de 18 milliards de dollars, dont plus de 10,34 milliards pour Hô Chi Minh-Ville, en hausse de 8,3 % sur un an. Ces ressources jouent un rôle clé dans l’équilibre en devises et la stabilité du marché monétaire.



Leur impact demeure toutefois contraint par une forte concentration dans la consommation et l’immobilier. Le plan municipal marque ainsi un changement de paradigme : il ne s’agit plus seulement d’attirer les flux, mais de les orienter de manière stratégique, à l’aide d’instruments financiers ciblés et d’une allocation plus efficiente des ressources.



Selon les autorités financières locales, cette stratégie devrait améliorer significativement l’efficacité de l’utilisation des transferts de fonds, tout en accompagnant l’émergence d’un nouveau modèle de croissance fondé sur les sciences, les technologies et l’innovation.



Dans un contexte de concurrence régionale accrue, la capacité à capter et à canaliser efficacement les capitaux constitue un levier déterminant pour l’attractivité de la ville. Le développement de produits financiers et de mécanismes d’orientation des flux de transferts de fonds des expatriés permet non seulement d’élargir les sources de capitaux à moyen et long terme, mais aussi de parfaire la structure du marché des capitaux, de renforcer le rôle d’intermédiation financière et d’accroître l’attractivité de Hô Chi Minh-Ville auprès des investisseurs internationaux. -VNA/VI