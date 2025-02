Hô Chi Minh-Ville organisera son premier tournoi de parapente

Le premier tournoi de parapente ouvert à Hô Chi Minh-Ville se déroulera du 14 au 16 février dans le district de Tri Tôn, province d’An Giang, marquant une étape importante pour ce sport au Vietnam.

Organisée par la Fédération de parapente de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec le Comité populaire du district de Tri Tôn, la compétition devrait attirer environ 50 pilotes de clubs du Vietnam et d’outre-mer, y compris des participants de Dà Nang, Di Linh, An Giang, Hô Chi Minh-Ville et de République de Corée.

Les concurrents décolleront de la montagne de Phung Hoàng, également connue sous le nom de montagne de Cô Tô, à une altitude de 614 mètres au-dessus du niveau de la mer, avant d’atterrir à l’hippodrome de Tri Tôn Ox.

Les trois premiers gagnants recevront respectivement des prix en espèces de 10 millions de dôngs (395 dollars), 6 millions de dôngs et 4 millions de dôngs.

Selon Lâm Quang Quý, vice-président de la Fédération de parapente de Hô Chi Minh-Ville, le tournoi vise à offrir une plate-forme aux pilotes locaux et internationaux pour partager leurs expériences et perfectionner leurs compétences. Il sert également d’occasion d’identifier de nouveaux talents pour la fédération alors qu’elle se prépare pour les 33e SEA Games en Thaïlande en décembre prochain.

La cérémonie d’ouverture du 14 février comportera une démonstration de paramoteur, avec des membres de la fédération volant en remorquant un drapeau vietnamien.

Au-delà de la compétition, plusieurs activités culturelles seront organisées pour mettre en valeur les traditions et le patrimoine de Tri Tôn et An Giang. Les visiteurs peuvent découvrir des stands présentant des spécialités locales, des plats traditionnels, des jeux folkloriques et des spectacles de musique et de danse khmères.

Le district de Tri Tôn accueille des événements de parapente depuis 2000, attirant des centaines de pilotes et renforçant sa réputation de lieu privilégié pour ce sport. – VNA/VI