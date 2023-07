Ho Chi Minh-Ville organise un festival à Porto (Portugal)

Le 28 juillet, un festival sur le Vietnam et Ho Chi Minh-Ville s’est ouvert à Porto, au Portugal.

L’événement, qui se poursuit jusqu’au 30 juillet, est organisé par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, en collaboration avec l’ambassade du Vietnam en France et au Portugal, et les autorités de Porto.

Le festival vise à présenter la beauté culturelle vietnamienne et les spécialités de Ho Chi Minh-Ville aux habitants locaux. Il a également pour objet de contribuer au développement de la coopération économique entre les deux villes.

Selon le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, le festival est le plus grand événement de promotion du commerce, de l'investissement, de tourisme et de la culture de la mégapole du Sud en Europe en 2023.

Le point culminant du festival est le Forum de coopération économique entre Ho Chi Minh-Ville et Porto, qui a réuni plus de 100 représentants d'entreprises de Ho Chi Minh-Ville, de Porto et de localités de différents pays européens, ainsi que des conseillers économiques et commerciaux du Vietnam en Europe.-VNA/VI