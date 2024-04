Ho Chi Minh-Ville organise des examens médicaux pour des personnes défavorisées au Laos

Une délégation de la Commission des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer de Ho Chi Minh-Ville et du Département municipal de la Santé est allée le 5 avril effectuer des examens de santé, distribuer des médicaments et offrir des cadeaux à la communauté vietnamienne et des habitants défavorisés dans la province lao de Savannakhet.

L'activité s'inscrivait dans le cadre de la 4e exposition de Ho Chi Minh-Ville et des villes et provinces d'amitié à Savannakhet en 2024.

La délégation, composée de plusieurs jeunes médecins de grands hôpitaux de Ho Chi Minh-Ville, a effectué des examens médicaux, distribué des médicaments et offert 500 cadeaux, 500 casques et du lait d'une valeur totale de 385 millions de dôngs (15.400 dollars).

Lors de l'événement, Ha Phuoc Thang, chef adjoint de la délégation des députés de Ho Chi Minh-Ville à l’Assemblée nationale, a déclaré que cette activité contribuait au renforcement de l'amitié entre les Partis, les États et les peuples des deux pays.

Cela illustre également l’attention et le soutien que les dirigeants et la population de Hô Chi Minh-Ville accordent aux Vietnamiens défavorisés de la province de Savannakhet, a-t-il ajouté.

À cette occasion, la délégation a informé la communauté vietnamienne de

Savannakhet

des politiques du Parti et de l’Etat relatives aux Vietnamiens d'outre-mer, ainsi que des réalisations de

Ho Chi Minh-Ville

au cours de l'année écoulée. -VNA/VI