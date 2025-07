Hô Chi Minh-Ville mise sur l’innovation pour relancer le tourisme estival

Des touristes visitent le Palais Đôc Lâp (Indépendance), site historique spécial national situé au centre-ville de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Nguyên Luân/VI

Le Département du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville a officiellement lancé le 1er juillet, une série de programmes de relance touristique pour l’été 2025, mettant en avant une gamme de produits attractifs et créatifs.

Cette initiative vise à réaffirmer la position de la ville en tant que destination dynamique, accueillante et haute en couleurs, tout en traduisant une orientation stratégique axée sur la valorisation de la culture locale et l’application des technologies modernes.

Deux programmes phares marqueront cette saison estivale : le circuit gastronomique « Find your flavor » et le spectacle artistique immersif « L’essence de l’éclat ». Le premier propose un parcours gustatif à la découverte de l’identité culinaire de Hô Chi Minh-Ville, se déroulant de juillet à août 2025. Au-delà de la dégustation, le programme intègre une série d’activités interactives telles que la délivrance d’un « passeport gastronomique », un jeu concours « Check-in plat d’été », des vidéos culinaires et touristiques, ainsi que des formules combinées de city tour et de découvertes culinaires, en partenariat avec des agences de voyages et des restaurants locaux.

En parallèle, « L’essence de l’éclat » – un spectacle artistique plurisensoriel – est une initiative conjointe du Service de la Culture et des Sports et du Service du Tourisme de la ville. Grâce à la technologie du vidéo art associée aux effets de lumière, de son et de mouvement, ce programme restitue avec vivacité les œuvres littéraires et artistiques emblématiques de la ville au cours des 50 dernières années.

Photo : VNA

Des activités annexes telles que des concours de bande dessinée, des expositions d’art numérique, des ateliers de peinture pour enfants ou encore des espaces artistiques le week-end viennent enrichir l’expérience. Le projet entend ainsi faire rayonner la culture locale et éveiller la créativité, notamment auprès des jeunes générations.

Dans le même esprit de promotion touristique, la plateforme de voyages numériques Agoda a récemment classé Hô Chi Minh-Ville en tête des cinq destinations les plus prisées pour un court séjour au Vietnam.

Ledirecteur national d’Agoda Vietnam, Vu Ngoc Lâm, souligne qu'avec la diversité de ses paysages et la facilité de déplacement entre les grandes villes, le Vietnam – et en particulier Hô Chi Minh-Ville – s’impose comme un choix idéal pour les voyageurs pressés souhaitant vivre une expérience riche en culture, gastronomie et vie nocturne en seulement quelques jours. - VNA/VI