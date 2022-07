Ho Chi Minh-Ville mettra en œuvre des projets de transport autour de l'aéroport de Tan Son Nhat

Ho Chi Minh-Ville finalise les procédures de mise en œuvre de certains projets d'aménagement routier autour de l’aéroport international de Tan Son Nhat afin qu’ils puissent être lancés d’ici fin 2022.

Ces projets permettront de réduire la congestion du trafic dans la zone et de favoriser l’accès au terminal T3 dont le chantier sera lancé prochainement pour desservir environ 20 millions de passagers par an.

Selon le Service municipal des Transports, il n'y a actuellement qu'une seule route menant à l'aéroport de Tan Son Nhat alors que la demande de déplacements est élevée, ce qui entraîne une grave congestion autour de l'aéroport.

Photo: VNA

Une route de 4 km reliant la rue Tran Quoc Hoan à la rue Cong Hoa sera lancée en novembre 2022, représentant un investissement de plus de 4.848 milliards de dôngs (206,88 millions de dollars).

Dans le même temps, un projet d'élargissement de la rue Hoang Hoa Tham pour un coût de plus de 290 milliards de dôngs sera réalisé en parallèle avec la réfection de la rue Cong Hoa. Les deux seront lancés en octobre 2022 et les travaux devront durer de trois à six mois.

Auparavant, le 13 juin, le Comité populaire municipal a proposé au Premier ministre d'autoriser le ministère de la Défense à céder environ 11,89 hectares dans l’arrondissement de Tan Binh, permettant la mise en œuvre de la rue reliant les rues Tran Quoc Hoan et Cong Hoa.-VNA/VI