Ho Chi Minh-Ville met les bouchées doubles pour atteindre ses objectifs socio-économiques

Dans la stratégie de reprise et de développement économique de Ho Chi Minh-Ville après la pandémie de COVID-19 (2022-2025), l’année 2023 est déterminée comme une période charnière pour créer un rythme de croissance les années suivantes après avoir atteint une reprise impressionnante en 2022.

Dès le début de 2023, Ho Chi Minh-Ville a activement mis en œuvre une série de mesures visant à libérer ses ressources, à atteindre ses objectifs de croissance économique et à garantir le bien-être socials à la fois dans l’immédiat et à long terme.

Plus précisément, les organes compétents ont multiplié des programmes de promotion commerciale et de prêts, renouvelé les activités de promotion, de présentation des produits et images d’entreprises au sein de la communauté.

Au début de l’année, Ho Chi Minh-Ville a organisé des dizaines de programmes de promotion du commerce et d’investissement, dans comme hors du pays, par le biais de séminaires et de la connexion entre entreprises B2B (business to business), des conférences de promotion de l’investissement…

L’un des points brillants de l’économie de Ho Chi Minh-Ville est la forte hausse des investissements directs étrangers. Photo: VNA



L’un des points brillants de l’économie de la ville a été la forte hausse des investissements directs étrangers (IDE) au cours des premiers mois de l'année, avec 497,5 millions de dollars d’IDE au premier trimestre, en hausse de 22,4% en glissement annuel. La ville détermine toujours l’attraction des investissements étrangers comme une ressource importante pour promouvoir son développement socio-économique.

Parallèlement, la mégalopole a cherché à développer des mécanismes et politiques conformément à ses conditions réelles.

Selon le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai, l’élaboration de mécanismes vise à libérer les ressources d’investissement, notamment les investissements étrangers et privés, à participer au développement des infrastructures techniques, sociales, culturelles, sportives et touristiques.

En outre, la ville promeut activement la connexion régionale et sectorielle, la considérant comme l’une des rouages importants de son processus de développement socio-économique. -VNA/VI