Hô Chi Minh-Ville, le "cœur battant" de la culture culinaire vietnamienne

Hô Chi Minh-Ville figure parmi les trois meilleures destinations gastronomiques d’Asie dans un article récent de Sophie Steiner, photographe et auteure spécialisée dans la gastronomie, les voyages et le style de vie, publié dans le magazine américain Business Insider.

Steiner a confié avoir visité Hô Chi Minh-Ville pour la première fois en 2017 et y être retournée trois fois la même année.

La ville reflète les influences historiques de la Chine, du Cambodge, de la France et des États-Unis, qui se traduisent par une cuisine vietnamienne typiquement méridionale, mêlant saveurs audacieuses, aliments fermentés et herbes fraîches, a-t-elle écrit.

Steiner a souligné que la cuisine de rue est l’âme de Hô Chi Minh-Ville, les échoppes alimentent le flux incessant des passants, à l’image du sang qui pulse au rythme du cœur vibrant de la ville.

À la tombée de la nuit, a-t-elle ajouté, les coins de rue se transforment en restaurants improvisés, où tables pliantes, tabourets en plastique et motos pullulent.

J’ai déjà bien profité de ce haut lieu de la street food. Il y a Bún Thịt Nướng — Nguyễn Trung Trực, un stand sans prétention, vieux de 30 ans et connu pour ses bols débordants de vermicelles garnis de porc grillé, de nems croustillants, de cornichons et d’un bouquet d’herbes aromatiques, a révélé la journaliste de voyage.

Elle a également mentionné Bún Cá Xe Đẩy, un vendeur ambulant ouvert tard le soir qui sert des bols fumants de canh chua — une soupe acidulée à l’ananas, au tamarin et à la tomate, agrémentée de poisson frit.

Chez Xíu Mại Chén Đèn Dầu, Steiner a noté que des boulettes de viande vietnamiennes moelleuses sont servies dans un bouillon parfumé, accompagnées d’une baguette croustillante pour tremper.

Peu importe le nombre de fois où je viens, il y a toujours une autre petite chaise en plastique de chaque côté d’un stand éphémère animé dans une ruelle, qui m’attend pour que je prenne place, a-t-elle conclu.

Bangkok (Thaïlande) avec ses étals de rue animés aux petits restaurants discrets servant les classiques pad thaï et riz gluant à la mangue, et Chengdu (Chine) avec ses fameux hongyou chaoshou, ces petits croissants de bonheur enrobés d’huile pimentée, complètent la liste des meilleures villes gastronomiques d’Asie établie par Steiner. – VNA/VI