Hô Chi Minh-Ville : le numérique renforce la confiance et la qualité du scrutin

Hô Chi Minh-Ville affirme son rôle pionnier dans l’application des technologies numériques à la préparation et à l’organisation des élections de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires. Photo: VNA

En tant que locomotive économique et centre d’innovation du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville affirme son rôle pionnier dans l’application des technologies numériques à la préparation et à l’organisation des élections de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires.

De la numérisation des données électorales à la modernisation de la communication et à l’utilisation d’outils de gestion en temps réel, la ville s’emploie à garantir un scrutin démocratique, transparent et équitable, permettant aux électeurs d’exercer pleinement leurs droits civiques tout en contribuant à l’édification d’une administration urbaine moderne et intelligente.

La gestion des données électorales constitue un défi majeur pour cette métropole qui compte la population la plus importante du pays et connaît une forte mobilité démographique, avec des millions de résidents temporaires, travailleurs et étudiants.

Dans ce contexte, la mise en œuvre du projet gouvernemental de développement des applications de données démographiques, d’identification et d’authentification électroniques pour la période 2022-2025, avec une vision à l’horizon 2030, ainsi que l’exploitation de la base de données nationale sur la population, ont permis d’améliorer considérablement la gestion des listes électorales.

Au lieu de procéder à des vérifications manuelles des registres de résidence ou des certificats de séjour temporaire comme lors des scrutins précédents, les groupes électoraux locaux peuvent désormais confronter et actualiser les listes d’électeurs sur des plateformes numériques synchronisées.

L’utilisation de logiciels de gestion des mouvements électoraux permet en outre de mettre à jour rapidement les changements de lieu de résidence, garantissant la continuité du droit de vote des citoyens.

Cette approche contribue à limiter les erreurs et les doublons, tout en réduisant les délais de préparation des listes électorales.

Parallèlement, la communication et la sensibilisation à la législation électorale ont également été modernisées grâce aux technologies numériques. Hô Chi Minh-Ville a mis en place un écosystème de communication multimédia sur l’espace numérique, complétant les méthodes traditionnelles telles que les panneaux d’affichage et les systèmes de diffusion sonore.

Dans les quartiers résidentiels, les immeubles d’habitation et les lieux d’affichage des listes électorales, des codes QR permettent aux électeurs d’accéder rapidement, via leurs smartphones, à des informations sur les candidats, aux plans des bureaux de vote et aux instructions relatives au processus électoral.

Certaines localités ont également recours à des solutions innovantes, notamment l’utilisation de l’intelligence artificielle pour produire des clips et des supports de communication destinés à sensibiliser la population. Les réseaux sociaux et les applications mobiles, largement utilisés dans la vie quotidienne, constituent également des canaux d’interaction efficaces entre les autorités et les citoyens.

À l’approche du scrutin, la ville déploie en outre un système de gestion et de suivi intelligent reliant le centre de commandement électoral municipal aux autorités locales. Ce dispositif permet de suivre en temps réel la participation de plus de dix millions d’électeurs et d’identifier rapidement les éventuelles difficultés dans les bureaux de vote, facilitant ainsi la prise de décisions afin de garantir la sécurité et le bon déroulement du scrutin.

Le dépouillement et la consolidation des résultats sont également soutenus par des logiciels spécialisés dotés de niveaux élevés de sécurité, permettant de réduire les erreurs humaines et d’accélérer la compilation des données. Toutefois, les autorités soulignent que la technologie constitue un outil d’appui, tandis que les procédures manuelles prévues par la loi continuent d’être strictement appliquées afin de garantir la validité juridique du processus électoral.

Selon Vo Van Minh, président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville et président de la Commission électorale municipale, l’intégration des technologies numériques dans l’organisation des élections constitue une évolution inévitable, permettant d’améliorer l’efficacité de la gestion publique tout en facilitant l’exercice des droits civiques des citoyens.

Au-delà du scrutin, cette démarche illustre la détermination de Hô Chi Minh-Ville à accélérer sa transformation numérique et à renforcer la transparence de l’action publique. L’utilisation des technologies dans l’organisation des élections apparaît ainsi comme un levier important pour améliorer la qualité de la démocratie et consolider la confiance des citoyens envers les institutions. – VNA/VI