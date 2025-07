Hô Chi Minh-Ville lance un système de suivi des données touristiques

Baptisé « Baromètre mondial des voyageurs de Hô Chi Minh-Ville » (HCMC GTB), ce projet intègre les données touristiques aux activités de promotion, améliorant ainsi les capacités d’analyse et la compréhension du marché. Hô Chi Minh-Ville devient ainsi la première localité du pays à développer son propre système de veille et de prévision ciblée dans le secteur touristique.



Le système se concentre sur la prévision de la demande et des flux touristiques en provenance des principaux marchés internationaux. Il actualise régulièrement les comportements et préférences des voyageurs, permettant ainsi d’évaluer objectivement l’image de la ville en tant que destination aux yeux des touristes étrangers.



Cette base de données stratégique constituera un outil précieux pour orienter les politiques de développement et de promotion touristique, renforcer la compétitivité du secteur et affirmer le rôle de leader et d’innovateur de Hô Chi Minh-Ville, notamment dans le contexte actuel de réorganisation territoriale.



Des touristes étrangers à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Selon les prévisions, d’ici 2025, le système suivra les données de 13 marchés clés, parmi lesquels la République de Corée, le Japon, l’Australie, la Chine, les États-Unis, le Canada, plusieurs pays européens et ceux d’Asie du Sud-Est.



Nguyên Câm Tu, directrice du Centre de promotion du tourisme de la ville, a souligné que cette transformation numérique via l’exploitation des données représentait une étape cruciale dans un marché en constante mutation.



La mise en place de ce système de veille et de prévision à l’échelle internationale réaffirme la position stratégique du tourisme de Hô Chi Minh-Ville dans la région, et traduit la volonté du secteur d’innover en continu grâce aux nouvelles technologies.



Par ailleurs, la coopération avec The Outbox Company marque un jalon important dans le renforcement de la compétitivité et de l’image de Hô Chi Minh-Ville en tant que destination touristique phare de la région, a-t-elle conclu. – VNA