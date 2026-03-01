Hô Chi Minh-Ville lance son festival culture-tourisme 2026 sous le signe de l’excellence. Photo: VNA

La municipalité de Hô Chi Minh-Ville a officiellement inauguré, dans la soirée du 27 février, le Festival de la culture et du tourisme 2026. Placée sous le thème « L’excellence en plein essor », la cérémonie d’ouverture marque le coup d’envoi d’une année charnière pour "l’industrie sans fumée" de la métropole du Sud.

Moment fort de la soirée, le rituel symbolique de mise à feu des canons a fait résonner l’écho d’une bataille historique autrefois livrée à la forteresse de Phuoc Thang, incarnant à la fois l’esprit de percée et l’élan d’une nouvelle année prospère pour le tourisme et le développement socio-économique de la ville. Un programme artistique d’envergure, mêlant tambours traditionnels et danses du lion, de la licorne et du dragon, a ravivé la fierté nationale ainsi que l’attachement à la souveraineté maritime et insulaire.

Alliant tradition et modernité, le festival a également illuminé le ciel grâce à des démonstrations de paramoteurs lumineux et à des feux d’artifice synchronisés, orchestrés par la Fédération des sports aériens de Hô Chi Minh-Ville. En parallèle, une série d’activités nautiques — voile, flyboard, stand-up paddle et jet-ski — organisées le long de la plage du parc Thuy Van ont mis en lumière le potentiel croissant de la ville dans le développement de l’économie maritime et des services de loisirs haut de gamme.

S’exprimant lors de l’événement, Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que ce festival constitue un véritable « pont culturel » destiné à promouvoir l’image, le potentiel et les atouts de la ville auprès des visiteurs. « Le tir de canon inaugural est une affirmation de la vitalité, de la résilience et de la créativité incessantes d’une métropole dynamique et solidaire », a-t-elle déclaré.

Portant le message « Pérenniser l’identité – Créer des opportunités », la municipalité entend fonder son développement durable sur ses valeurs patrimoniales. Selon Trân Thi Diêu Thuy, la valorisation de l'identité historique ne se limite pas à la conservation, mais doit devenir une « ressource endogène » pour la croissance.

Pour l’année 2026, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de consolider sa marque en tant que destination touristique « impressionnante, accueillante et sûre ». Cette stratégie repose sur la mise en réseau des sites historiques emblématiques — le Palais de l’Indépendance, le marché de Ben Thanh, les tunnels de Cu Chi — avec les écosystèmes balnéaires de Vung Tau, Ho Tram, Long Hai et Con Dao, ainsi que des zones naturelles telles que le lac Dau Tieng et le complexe touristique de Dai Nam..

Dans la continuité de ce festival, la ville déploiera un calendrier culturel dense, comprenant notamment le Festival de l’Ao Dai, les célébrations du 30 avril (Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale), le Festival international de la lumière, ainsi que des festivals de fanfares et de marionnettes.

Cette dynamique événementielle post-Têt vise non seulement à enrichir la vie culturelle et spirituelle des habitants, mais aussi à stimuler une croissance touristique durable. En développant des circuits interrégionaux reliant l’effervescence urbaine aux stations balnéaires et à l’agrotourisme, Hô Chi Minh-Ville s’est fixé des objectifs ambitieux pour 2026 : accueillir 11 millions de visiteurs internationaux et 50 millions de touristes nationaux. -VNA/VI