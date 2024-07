Ho Chi Minh-Ville inaugure un jardin de pins d’amitié

Un coin du Jardin de pins d'Amitié



L’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville, en collaboration avec les consulats généraux des pays implantés dans la ville, a inauguré, samedi 6 juillet, un «Jardin de pins d’Amitié».

S’étendant sur 10.000m2 et situé dans le complexe touristique de Suoi Tien, dans la ville de Thu Duc, ce jardin compte plus de 700 pins. Sur 35 d’entre eux sont accrochés des plaques indiquant le nom des 25 consulats généraux des pays implantés à Ho Chi Minh-Ville et des 30 associations membres de l’Union des organisations d’amitié de la mégapole du Sud, qui fête à cette occasion son 35e anniversaire.

Selon Do Viet Ha, président de l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, le «Jardin de pins d’Amitié» est un symbole vivant de la solidarité et de la coopération entre les habitants locaux et les organisations diplomatiques étrangères dans la ville, contribuant à diffuser l'esprit du respect de l’environnement et à promouvoir une ville verte, propre et belle.

Phonesy Bounmixay, consul général du Laos à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que la construction du «Jardin de pins d’Amitié» était un travail significatif qui contribuait à la diplomatie populaire. -VNA/VI