Hô Chi Minh-Ville franchit le cap de 2,3 millions de dossiers de santé électroniques

Plus de 2,3 millions de citoyens de Hô Chi Minh-Ville disposent désormais de données médicales intégrées dans le système électronique de santé, marquant une étape importante dans la constitution d’un dossier médical électronique individuel pour chaque habitant de la métropole économique du Vietnam.

Au 15 juin, la plateforme « Santé communautaire » du Département de la Santé de Hô Chi Minh-Ville avait enregistré les données médicales de plus de 2,3 millions de personnes. Selon les autorités sanitaires municipales, ces premières données constituent le socle du futur système de gestion numérique de la santé de la population.

Elles permettront d’assurer un suivi continu de l’état de santé tout au long de la vie, de renforcer les activités de prévention, de favoriser la détection précoce des maladies et d’améliorer l’efficacité des soins de santé publique dans le cadre de la transformation numérique nationale.

Parmi les quelque 2,3 millions de dossiers déjà enregistrés, près de 2,2 millions concernent les examens médicaux des élèves, tandis qu’environ 131.000 dossiers proviennent des bilans de santé réalisés auprès des habitants depuis le 1er janvier 2026.

Le directeur du Département de la Santé de Hô Chi Minh-Ville, Tang Chi Thuong, a indiqué que son administration travaillait en étroite collaboration avec le Centre de transformation numérique de la ville afin d’accélérer l’achèvement du dossier médical électronique et son intégration à l’application du Citoyen numérique.

Dans une première phase, l’ensemble des résultats des examens médicaux périodiques sera intégré au système afin de constituer une base de données sanitaire initiale pour chaque citoyen.

Lors de la phase suivante, prévue après la mise en service de la banque de données du secteur de la santé à la fin de l’année 2026, les dossiers médicaux électroniques individuels seront progressivement interconnectés avec les dossiers médicaux électroniques des établissements de soins. Cette interopérabilité permettra de disposer d’une vision globale et continue de l’état de santé de chaque personne tout au long de sa vie.

Selon Tang Chi Thuong, le programme d’examens de santé destinés à l’ensemble de la population progresse dans plusieurs localités de la ville. Les autorités locales ont élaboré des plans d’action spécifiques, mobilisé les ressources disponibles pour identifier les bénéficiaires, renforcé les campagnes d’information et organisé les consultations médicales.

Plusieurs localités affichent déjà des résultats encourageants. La commune d’An Nhon Tay arrive en tête avec 9.419 personnes examinées, suivie de la commune de Ba Diem (7.653 personnes), du quartier de Tan Tao (3.548), de la commune de Hiep Phuoc (2.633), de celle de Thanh An (2.452), de Tan Nhut (2.447), du quartier de Tang Nhon Phu (2.333), de la commune de Hung Long (2.283) et de celle de Bac Tan Uyen (2.189).

Toutefois, Tang Chi Thuong a relevé certaines insuffisances dans la mise à jour des données. Dans plusieurs communes, quartiers et zones administratives spéciales, le nombre réel de personnes ayant bénéficié d’un examen médical est supérieur à celui actuellement enregistré dans le système informatique.

Selon le Service de la santé, ces retards dans la saisie des données risquent non seulement de perturber le suivi de l’avancement du programme, mais aussi de ralentir la constitution des dossiers médicaux électroniques de la population.

Hô Chi Minh-Ville franchit le cap de 2,3 millions de dossiers de santé électroniques. Photo: VNA

Tang Chi Thuong a ainsi demandé aux comités populaires des communes, quartiers et zones administratives spéciales de procéder rapidement à une vérification des données, de compléter les informations manquantes et d’assurer une mise à jour exacte et rapide des résultats des examens médicaux conformément à la réglementation en vigueur.

Il a également appelé les administrations locales à poursuivre les campagnes de sensibilisation, à finaliser les listes des bénéficiaires et à renforcer leur coordination avec les établissements de santé de leur ressort afin d’accélérer la mise en œuvre du programme et d’atteindre les objectifs fixés. -VNA/VI