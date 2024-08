Hô Chi Minh-Ville fière de sa coopération fructueuse avec les localités lao

Hô Chi Minh-Ville est très fière de voir que son amitié et sa coopération avec les localités lao se développent sans cesse dans de nombreux domaines et obtiennent des résultats tangibles, a déclaré Nguyên Thi Lê, secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente du Conseil populaire municipal.

Elle a fait cette remarque en recevant le 21 août Saythong Xayavong, secrétaire adjoint du Comité du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Conseil populaire de la province de Champassak, ainsi que des responsables de niveau vice-ministre du PPRL.

Nguyên Thi Lê a affirmé la position constante de Hô Chi Minh-Ville de déployer tous les efforts possibles pour maintenir, consolider et développer les relations spéciales avec le Laos, dont ses localités.

Hô Chi Minh-Ville demandera fréquemment à ses agences, administrations et organisations d'intensifier la coopération avec la partie lao dans l’économie, le commerce, l'investissement, le tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples, a-t-elle affirmé.

La mégapole du Sud continuera à soutenir les cadres et étudiants lao qui font des recherches et des études sur son sol, a-t-elle ajouté.

De son côté, Saythong Xayavong a hautement apprécié les fruits de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les localités lao, dont Champassak.

Il a exprimé son espoir que les deux parties continueraient à mener de manière fructueuse des activités de coopération dans divers domaines, contribuant ainsi à la solidarité spéciale entre le Laos et le Vietnam.

A cette occasion, les représentants de Hô Chi Minh-Ville et la délégation lao ont partagé leurs expériences en matière de développement socio-économique et d'attraction des investissements. -VNA/VI