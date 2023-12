Hô Chi Minh-Ville et Saint-Pétersbourg favorisent leur coopération dans divers domaines

Hô Chi Minh-Ville est prête à promouvoir sa coopération avec Saint-Pétersbourg de Russie dans divers domaines, a déclaré le 4 décembre le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan.



En recevant Grigoriev Evgeny Dmitrievich, membre du gouvernement de Saint-Pétersbourg et président de la Commission municipale des relations extérieures, Vo Van Hoan s'est déclaré réjoui du développement vigoureux du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie avant de remercier les autorités de Saint-Pétersbourg d’avoir organisé une cérémonie inaugurale d’une statue du Président Hô Chi Minh-Ville en juin dernier.

Hô Chi Minh-Ville et Saint-Pétersbourg disposent encore d'une grande marge de manœuvre pour promouvoir leur coopération et intensifier leurs relations établies en 2005, a noté le responsable vietnamien. Hô Chi Minh-Ville encourage et crée les conditions permettant aux grandes entreprises de la ville de participer au marché des matières premières de Saint-Pétersbourg ; de renforcer les échanges culturels et les activités diplomatiques entre les deux localités, en particulier les échanges entre les étudiants et les jeunes de Hô Chi Minh-Ville et la communauté vietnamienne de Saint-Pétersbourg, a-t-il ajouté.