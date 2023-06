Hô Chi Minh-Ville et l’Île-de-France scellent leur coopération

Hô Chi Minh-Ville et la région Île-de-France ont convenu de travailler ensemble pour étudier et construire des programmes spécifiques de coopération en matière de développement économique, de conservation du patrimoine et de transition écologique.

Vue de la séance de travail entre le conseil régional d’Île-de-France et la délégation de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

L’accord a été conclu lundi 26 juin à Paris lors d’une rencontre entre le conseil régional d’Île-de-France et une délégation de Hô Chi Minh-Ville conduite par le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyên Van Nên.

Lors de l’événement, Nguyên Van Nên a informé ses hôtes du développement de Hô Chi Minh-Ville, appelée à devenir le noyau de la Région économique clé du Sud du Vietnam.

La France a jusqu’à présent investi dans environ 300 projets d’une valeur de plus de 310 millions d’euros à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il noté, promettant de nouvelles conditions favorables aux investisseurs français.

Hô Chi Minh-Ville veut apprendre des expériences de la France en matière d’innovation, d’économie numérique et d’économie verte, a souligné le responsable.

Il a souligné les projets de la mégapole économique du Sud de convertir progressivement les véhicules en véhicules électriques, d’augmenter l’utilisation des toitures solaires et d’accélérer la mise en œuvre d’un projet éolien à Cân Gio.

La ville abrite de nombreuses architectures construites pendant la période coloniale et des villas anciennes, qui font l’objet de ses efforts de conservation pour préserver les valeurs culturelles locales et attirer les touristes, a-t-il fait savoir.

La partie française a souligné son soutien à ces plans, affirmant qu’elle envisagera de s’associer aux agences de la ville pour mettre en place des groupes d’experts techniques afin d’évaluer les besoins et les capacités spécifiques des deux parties.

En septembre, l’Institut Paris Region, grande agence régionale d’urbanisme et de l’environnement, enverra une délégation de travail dans la ville.

En visite en France du 25 au 28 juin, la délégation de Hô Chi Minh-Ville a également eu une séance de travail avec Bertrand Anbroise, directeur en charge des affaires internationales du groupe Semmaris, qui gère le marché international de Rungis en périphérie parisienne.

En 2021, le marché international de Rungis a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d’euros et conserve sa place de leader : c’est le plus grand marché de produits frais au monde.

Hô Chi Minh-Ville envisage de restructurer ses trois marchés de gros - Binh Diên, Thu Duc et Hoc Môn, et elle entend considérer le modèle de Rungis pour la deuxième phase de la rénovation du marché de Binh Diên.