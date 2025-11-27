Hô Chi Minh-Ville et le WEF unis sur l’industrie intelligente et la transformation industrielle responsable

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-Premier ministre Bui Thanh Son lors de l’événement, à Hô Chi Minh-Ville, le 26 novembre. Photo : VOV

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Forum économique mondial (WEF) ont publié mercredi 26 novembre une déclaration conjointe concernant la promotion de l’industrie intelligente et de la transformation industrielle responsable au Vietnam.



Cette annonce a été faite dans le cadre du Forum économique d’automne 2025, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et du vice-Premier ministre Bui Thanh Son.



Les deux parties ont convenu de coopérer de manière ciblée afin de promouvoir l’industrie intelligente et la transformation industrielle responsable à Hô Chi Minh-Ville, contribuant ainsi au déploiement mondial de la plateforme Lighthouse OS (Lighthouse Operating System).



Elles apporteront également un soutien stratégique à l’industrie intelligente et à sa mise en œuvre pilote à Hô Chi Minh-Ville, grâce à des outils pratiques, des initiatives de renforcement des capacités et des activités de partage des connaissances.



Les deux parties ont décidé de confier au Centre vietnamien pour la quatrième révolution industrielle à Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR) et au Centre du Forum économique mondial (WEF) pour la fabrication avancée et les chaînes d’approvisionnement (AMSC) la coordination de la planification et de la mise en œuvre des initiatives Lighthouse OS au Vietnam.



Sur la base du cadre défini dans la déclaration conjointe, les tâches et activités spécifiques, ainsi que les rôles et responsabilités de chaque partie, seront précisés dans des plans de mise en œuvre convenus d’un commun accord.



Cette étape marque un tournant décisif, non seulement en intégrant le Vietnam au réseau mondial d’innovation, mais aussi en établissant une collaboration novatrice entre le Vietnam et le WEF pour promouvoir la transformation numérique des pays en développement grâce à l’industrie 4.0.



Elle souligne également le rôle pionnier de Hô Chi Minh-Ville en matière d’innovation, d’application des sciences et des technologies et de développement de l’économie numérique, tout en ouvrant un nouveau chapitre prometteur de coopération. La ville poursuit ainsi ses efforts d’innovation pour une croissance durable en partenariat avec le WEF, contribuant activement au réseau économique mondial. – VNA/VI