Ho Chi Minh-Ville et la préfecture japonaise de Hyogo renforcent leur coopération dans la transition verte et numérique

La 7e édition du Forum économique Ho Chi Minh-Ville – préfecture de Hyogo (Japon), organisée le 5 août par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement (ITPC) en collaboration avec les autorités de Hyogo, a mis à l’honneur le thème de la transition verte et numérique au service du développement durable.



Selon Nguyen Loc Ha, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, la ville et la préfecture de Hyogo ont établi des relations de coopération amicale depuis 2007. Cette relation est aujourd’hui considérée comme un modèle exemplaire de coopération décentralisée durable et efficace, contribuant activement au Partenariat stratégique intégral Vietnam – Japon.



Nguyen Loc Ha, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville s'exprime lors du forum. Photo : VNA

Depuis le 1er juillet 2025, la nouvelle Ho Chi Minh-Ville s’est considérablement étendue en termes de superficie, de population et de potentiel de développement, a indiqué Nguyen Loc Ha. La ville vise à devenir un centre économique, financier, logistique, technologique et touristique de premier plan en Asie. Ses moteurs de croissance incluent la transformation numérique, la transition verte et l’innovation. Dans ce contexte, la coopération avec Hyogo s’élargit vers des domaines stratégiques comme l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire, les énergies renouvelables et la connaissance, a-t-il ajouté.



De son côté, Hattori Yohei, vice-gouverneur de la préfecture de Hyogo, a souligné que ce forum, organisé alternativement dans les deux localités depuis 2017, était un levier pour approfondir les relations vers un partenariat stratégique global, avec un accent particulier sur le développement des ressources humaines. Il a également mis en avant les complémentarités entre les deux localités pour renforcer la coopération économique, sécuritaire et les échanges entre les peuples.



Pour sa part, Ono Masuo, consul général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, a affirmé que le forum constituait une plateforme cruciale pour stimuler les échanges économiques bilatéraux à travers le partage d’informations et la mise en réseau entre autorités et entreprises.



Il a souligné que Ho Chi Minh-Ville était aujourd’hui la plus grande métropole économique du Vietnam, attirant de plus en plus d’investissements japonais, notamment de la part de Hyogo, qui mise sur le potentiel du Vietnam en matière de main-d’œuvre qualifiée.



Présentant les atouts de sa localité, Nakajima Naoto, directeur des affaires étrangères de l’administration de Hyogo, a rappelé que cette préfecture, classée 6e en termes de PIB national, était un centre industriel majeur au Japon. Elle dispose d’un réseau de transport stratégique avec l’aéroport et le port de Kobe, et développe des industries de pointe telles que l’aérospatiale, l’hydrogène, les véhicules volants et les drones.– VNA/VI