Hô Chi Minh-Ville et la BAD discutent du progrès des projets de développement

Les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont eu jeudi 20 février une séance de travail avec la Banque asiatique de développement (BAD) pour réviser le déroulement des projets liés au drainage et au traitement des eaux usées, financés par la BAD.

La discussion a été centrée sur le projet d’adaptation climatique et de drainage de la région Tham Luong - Bên Cat (CRUS 1) et sur le projet d’adaptation climatique et de drainage de la région de l’ouest de Saigón (CRUS 2). Les participants ont également exploré la coopération possible entre cette métropole du Sud et la ville de Milan, en Italie, dans des initiatives climatiques.

Le directeur adjoint national du BAD au Vietnam, Ron H. Slangen, s’est intéressé à l’importance du CRUS 1 et du CRUS 2 pour améliorer l’infrastructure de drainage et le traitement des eaux résiduelles à Hô Chi Minh-Ville. Il a proposé de signer un protocole d’accord avec Hô Chi Minh-Ville en 2025.

Parmi les composants clés figurent des travaux à Vam Thuât et Nuoc Len, des tubes principaux et secondaires de récupération des eaux résiduelles dans le district de Go Vâp et un système combiné de drainage dans les districts de Binh Thanh, Tân Binh et certaines parties du 12e arrondissement. Une fois terminé, les projets réduiront les inondations et la contamination de l’eau.

De son côté, le vice-président du Comité populaire de la ville d’Ho Chi Minh, Bui Xuan Cuong, a été promu au BAD par son intermédiaire, en déplaçant le papier bancaire dans le financement et la fourniture de connaissances spécialisées.

Confirmé que CRUS 1 et CRUS 2 sont prioritaires dans le programme de prévention des inondations et de traitement des eaux résiduelles de la ville, et que leur construction est programmée pour commencer en 2025.

CRUS 1 dispose d’un budget de 352 millions de dollars, dont 227 millions de dollars financés par le BAD. Le projet a pour objectif de canaliser les eaux résiduelles vers l’usine de traitement Tham Luong - Bên Cat, avec une capacité d’environ 250 millions de mètres cubes par jour.

CRUS 2 d’un coût d’investissement de 350 millions de dollars, développera des systèmes de drainage et des eaux résiduelles dans cinq arrondissement: 12, Go Vâp, Tân Binh, Tân Phu et Binh Tân. La BAD y apportera 236 millions de dollars, et le reste financera la ville. Certains projets ont achevé les études de faisabilité et sont en attente de l’approbation du Premier ministre. – VNA/VI