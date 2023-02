Hô Chi Minh-Ville et Hôi An figurent parmi les six meilleurs sites touristiques de l’ASEAN

Le portail officiel de l’ASEAN vient de publier un article sur les six destinations touristiques de la région ayant remporté le prix « Travellers' Choice » de TripAdvisor, dont Ho Chi Minh-Ville et Hoi An du Vietnam.

Des touristes visitent le Palais Đôc Lâp (Indépendance), site historique spécial national situé au centre-ville de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Nguyên Luân/VI

Votés par des voyageurs, le prix a été décerné à 25 destinations dans le monde.

Outre Ho Chi Minh-Ville et Hoi An , les quatre autres sites de l’ASEAN sont Siem Reap (au Cambodge), Chiang Mai (en Thaïlande, Panay (aux Philippines) et Lombok (en Indonésie).

Située dans la province de Quang Nam, Hoi An est une destination touristique populaire pour les routards et les aventuriers qui cherchent à explorer la ville et les attractions à proximité. Il existe de nombreuses merveilles créées par l'homme à Hoi An. Par exemple, tous les 14e jours des mois lunaires, la ville éteint ses lumières électriques et illumine la nuit avec des lanternes en papier allumées.