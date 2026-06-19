Hô Chi Minh-Ville envisage la gratuité des bus jusqu’à fin 2026

Les autorités de Hô Chi Minh-Ville envisagent de rendre gratuits les trajets en autobus pour l’ensemble des usagers du 1er juillet au 31 décembre 2026, afin d’encourager le recours aux transports publics et de réduire la dépendance aux véhicules individuels.

Ho Chi Minh-Ville envisage de rendre gratuits les trajets en autobus pour tous les habitants à partir du 1er juillet 2026 et jusqu’à la fin de l’année. Photo: VNA

​Le projet, actuellement soumis à l’approbation du Conseil populaire municipal, nécessiterait un budget supplémentaire d’environ 665 milliards de dongs. La mesure s’appliquerait aux 109 lignes subventionnées ainsi qu’aux 26 lignes non subventionnées exploitées dans la métropole.

La mise en œuvre se déroulerait en deux phases. De juillet à septembre, les usagers pourraient voyager gratuitement sans obligation d’identification. D’octobre à décembre, la gratuité serait maintenue mais conditionnée à une validation électronique via carte ou code QR afin de comptabiliser précisément le nombre de passagers.

Hô Chi Minh-Ville compte actuellement 180 lignes de bus, dont 158 lignes urbaines et 22 lignes interprovinciales reliant notamment Tây Ninh, Dông Nai et Dông Thap. La mesure ne s’appliquera pas aux lignes interprovinciales, aux bus touristiques à toit ouvert ni aux services de liaison vers les aéroports.​

Selon les autorités municipales, cette politique constitue une initiative sociale majeure visant à améliorer le bien-être de la population, à encourager l’usage des transports en commun et à favoriser un développement urbain durable. Malgré plusieurs campagnes de gratuité menées ces dernières années, la part des déplacements effectués en bus reste faible, atteignant seulement 1,6 % en 2025, contre un objectif de 7,23 %. -VNA/VI