Hô Chi Minh-Ville enregistre une croissance de 8,55 % au premier semestre

Hô Chi Minh-Ville – pôle économique, culturel et touristique du pays. Photo : Kim Cuong

Le produit intérieur brut régional (GRDP) de Hô Chi Minh-Ville a progressé de 8,55 % au premier semestre 2026, porté par une consommation soutenue, la stabilité de la production industrielle, la reprise du tourisme et les bonnes performances enregistrées dans l’attraction des investissements directs étrangers (IDE).



Selon l’Office municipal des statistiques, la croissance s’est établie à 8,57 % au premier trimestre et à 8,53 % au deuxième.



Le secteur des services est demeuré le principal moteur de la croissance (+8,89 %). Il représente 54 % du GRDP et a contribué à hauteur de 56 % à la croissance globale.



Les transports ont enregistré la plus forte progression (+13,68 %), suivis du commerce (+8,4 %) et de la finance (+8,21 %), tandis que le secteur immobilier continuait de faire face à des difficultés persistantes.



L’industrie et la construction ont progressé de 8,5 %, contribuant à 30,6 % de la croissance totale. L’indice de la production industrielle (IPI) a progressé de 11,1 %.



Le climat des affaires a continué de s’améliorer. Le nombre de créations d’entreprises a augmenté de 15,6 %, tandis que le capital enregistré a progressé de 26,5 %.



Les IDE ont bondi de 114,2 % pour atteindre 6,8 milliards de dollars, avec 888 nouveaux projets.



La ville restait toutefois confrontée à la hausse des coûts de production et de logistique liée aux fluctuations de l’économie mondiale. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 4,41 %, principalement sous l’effet de la hausse des prix des transports (+6,19 %), l’alimentation (+5,78 %), des logements et matériaux de construction (+5,22%).



Par ailleurs, le taux de décaissement des investissements publics n’a atteint que 25,3 % de l’objectif annuel.



Pour atteindre son objectif de croissance de 10 % en 2026, la métropole du Sud devra enregistrer une croissance de plus de 11 % au second semestre. Les autorités locales s’engagent à accélérer le décaissement des investissements publics, à lever les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises et à promouvoir la transformation numérique ainsi que l’innovation afin d’améliorer la productivité et la qualité de la croissance. -VNA/VI