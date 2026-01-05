Hô Chi Minh-Ville enregistre 100 millions de dollars de recettes touristiques pendant les vacances du Nouvel An

Les premiers touristes internationaux visitent le site naturel du patrimoine mondial de Phong Nha - Ke Bang dans la province de Quang Tri en 2026 (Photo : VNA)

Hô Chi Minh-Ville a gagné 2 630 milliards de dongs (près de 100 millions de dollars) grâce aux activités touristiques pendant les vacances du Nouvel An, du 1er au 4 janvier, a annoncé le Département municipal du tourisme.



Selon ce Département, la métropole du Sud a accueilli 1,24 million de touristes durant cette période, dont près de 76 000 étrangers.



Les touristes ont majoritairement privilégié les destinations touristiques dotées d'infrastructures de services performantes et d'une large gamme d'activités de loisirs, adaptées aux familles multigénérationnelles.



La rue piétonne Nguyen Hue et le quai Bach Dang ont attiré une foule nombreuse de locaux et de touristes venus célébrer le Nouvel An, assister à des spectacles et profiter des activités de tourisme fluvial. Parallèlement, des lieux comme le marché Ben Thanh, le Saigon Centre, Takashimaya et Vincom Dong Khoi ont connu une forte affluence pour le shopping et la restauration pendant les vacances.



Les sites historiques, notamment le Palais de l'Indépendance, le Musée des vestiges de la guerre et le Musée de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville, ont également accueilli un flux constant de visiteurs, en particulier des touristes internationaux.



Le quartier de Binh Duong a quant à lui attiré des touristes chinois et des visiteurs de passage au complexe touristique Dai Nam Van Hien. Le tourisme lié aux villages d'artisanat traditionnel et aux espaces culturels et industriels se développe progressivement, contribuant à diversifier l'offre touristique de la ville.



Les plages de Vung Tau, Long Hai, Ho Tram et Ho Coc, ainsi que les sites d'écotourisme et de tourisme spirituel de la ville, ont également enregistré une forte hausse de fréquentation.

Sapa est une destination prisée des touristes vietnamiens et étrangers, qui viennent y découvrir la culture et les paysages locaux. (Photo : VNA)





Le Département municipal du tourisme attribue ces résultats aux efforts des agences de voyages qui ont conçu et proposé de manière proactive une variété de programmes pour les vacances du Nouvel An, incluant des excursions à la journée, des visites de la ville, des expériences nocturnes, des circuits gastronomiques et des voyages reliant la ville aux provinces voisines. Il a été constaté que de nombreux établissements d'hébergement ont mis en place diverses promotions sur les tarifs des chambres et les services, amélioré la qualité de leurs prestations et renforcé leurs effectifs pendant la haute saison.



Durant les vacances, de nombreuses localités du pays ont connu une affluence record, grâce à une météo clémente et à un programme d'activités culturelles et touristiques dynamique qui a attiré de nombreux visiteurs, tant nationaux qu'internationaux.



La province centrale de Quang Tri a accueilli 120 000 visiteurs durant les quatre jours de vacances, dont 4 500 touristes internationaux, principalement originaires des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Italie, de France, de République de Corée et de Chine.



Parmi les sites touristiques les plus populaires, on peut citer le parc national de Phong Nha-Ke Bang, Khe Sanh, ainsi que des sites historiques tels que le tombeau du général Vo Nguyen Giap, les tunnels de Vinh Moc, l'aéroport de Ta Con, la citadelle antique de Quang Tri et le musée de Quang Tri.



En 2026, Quang Tri ambitionne d'accueillir environ 10,5 millions de visiteurs. Pour ce faire, la région a prévu de développer de nouveaux produits touristiques liés à son patrimoine culturel et à ses sites emblématiques, afin d'attirer les touristes nationaux et internationaux.



Durant la même période, la province montagneuse de Lao Cai, au nord du Vietnam, a accueilli plus de 363 000 visiteurs, générant 1 500 milliards de dongs de recettes. Ce démarrage prometteur donne l'impulsion nécessaire au secteur touristique de Lao Cai pour atteindre ses objectifs de développement touristique d'ici 2026. - VNA/VI