Hô Chi Minh-Ville élargit son réseau de bus électriques avec 27 nouvelles lignes

Le service de la Construction de Hô Chi Minh-Ville et la compagnie par actions des bus Phuong Trang – FUTA Bus Lines ont annoncé la mise en service de 35 lignes de bus subventionnées, dont 27 opérées exclusivement par des bus électriques et 8 par des bus diesel.



Ces nouvelles lignes entreront officiellement en activité à partir du 1er août.



Selon Nguyên Vinh Toàn, directeur adjoint du Service de la Construction, la ville poursuit activement sa transition vers des transports publics utilisant des énergies propres. Actuellement, 21 lignes de bus électriques sont en service avec 170 véhicules, représentant 7,3 % du total. L’ajout de 443 nouveaux bus électriques répartis sur 27 lignes fera passer ce chiffre à 613 véhicules, soit 26,2 % du total.



L’ajout de 443 nouveaux bus électriques répartis sur 27 lignes fera passer ce chiffre à 613 véhicules, soit 26,2 % du total. Photo : VNA

En y ajoutant environ 500 bus utilisant le gaz naturel comprimé (GNC), la proportion de véhicules propres à Hô Chi Minh-Ville atteindra 48 %. C’est une étape importante vers l’objectif de 100 % de bus fonctionnant à l’énergie verte d’ici 2030, conformément à la décision 876/QĐ-TTg du Premier ministre datée du 22 juillet 2022, a souligné Nguyên Vinh Toàn.



De son côté, Phan Van Hai, directeur général adjoint de Phuong Trang, a précisé que l’exploitation de ces 35 lignes, dont une majorité électrique, offrira aux habitants une alternative de transport urbain moderne et respectueuse de l’environnement. La flotte compte 557 bus de standard international, au design moderne, avec une capacité flexible de 30 à 40 places, pouvant aller jusqu’à 60 selon les lignes.



En plus de leur efficacité énergétique, ces véhicules intègrent de nombreuses technologies avancées visant à améliorer le confort et la commodité des usagers : caméras de surveillance, GPS, connexion wifi gratuite, système d’annonce automatisé, et dispositifs de paiement sans contact.



Cette initiative marque un tournant significatif dans la stratégie de mobilité durable de la mégapole du Sud, répondant à la fois aux enjeux climatiques et aux attentes croissantes des citoyens en matière de transport public.- VNA/VI