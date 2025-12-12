Hô Chi Minh-Ville durcit le ton contre la pêche INN et mobilise tout le système politique

Lors d’une conférence bilan tenue le 11 décembre, les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont réaffirmé leur détermination absolue à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en ligne avec l’objectif national de faire retirer le « carton jaune » de la Commission européenne et d’assurer un développement durable du secteur.

Selon un rapport présenté par Tran Thi Na, directrice adjointe du Service municipal de l’Agriculture et de l’Environnement, au 5 décembre 2025, 4.268 navires (soit 95,3 % de la flotte enregistrée) ont obtenu leur licence – une progression de 24,5 % depuis le début de l’année. Les 207 navires restants (6,63 %), jugés non conformes, sont désormais « verrouillés » : interdiction formelle de prendre la mer, surveillance renforcée par les autorités locales, les garde-frontières et les gestionnaires portuaires.

La traçabilité électronique est pleinement opérationnelle dans huit ports de pêche de la ville. Le système eCDT a permis de contrôler 100 % des navires entrant et sortant, en assurant le contrôle des volumes débarqués, afin de servir de base à la traçabilité et à la délivrance des certificats d’origine conformément à la réglementation.

Le colonel Tran Ngoc Tang, commandant adjoint des Garde-frontières de la ville, a indiqué que ses unités avaient effectué 420 patrouilles indépendantes depuis le début de l’année.

En conclusion, Hoang Nguyên Dinh, vice-président du Comité populaire municipal, a exigé une « action sans concession » de l’ensemble des services.

À cette occasion, neuf collectifs et 11 individus ont été distingués pour leurs contributions exceptionnelles à cette lutte nationale.-VNA/VI