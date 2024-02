Hô Chi Minh-Ville continue d'affirmer son rôle central dans le secteur touristique

En 2023, le secteur touristique du Vietnam a récolté plus de résultats que prévu, avec notamment les contributions importantes de Hô Chi Minh-Ville et des provinces du Nam Bô oriental (Sud-Est).

En 2023, le secteur touristique du Vietnam a récolté plus de résultats que prévu, avec notamment les contributions importantes de Hô Chi Minh-Ville et des provinces du Nam Bô oriental (Sud-Est). Photo : VNA

Selon l'Administration nationale du tourisme, en 2023, le Vietnam a accueilli plus de 12,6 millions de visiteurs internationaux, dépassant largement l'objectif fixé au début de l'année de 8 millions, et plus de 108 millions de visiteurs nationaux. Les revenus totaux du secteur ont atteint 678.300 milliards de dongs. Dans le tableau général aux nombreuses couleurs vives du tourisme vietnamien, Hô Chi Minh-Ville se distingue avec de nombreux efforts et résultats importants, affirmant ainsi sa position de leader national du secteur touristique.

En tant que localité reliant le tourisme à de nombreuses villes et provinces, la forte croissance du tourisme à Hô Chi Minh-Ville a eu un impact positif sur le développement touristique de toute la région Sud-Est et d'autres régions du pays.

Par conséquent, l’affirmation de la marque touristique de la ville à l'échelle internationale avec des prix et des distinctions tels que "Première destination de tourisme d'affaires en Asie", "Meilleure destination de festivals et d'événements de l'Asie", ‘’ville dans le top 100 des destinations touristiques les plus populaires en 2023’’ aura des effets positifs sur le développement touristique de la région dans un avenir proche.

Ces succès de 2023 seront certainement une grande motivation pour Hô Chi Minh-Ville de continuer à déployer de nombreuses nouvelles mesures pour amener "l'industrie sans fumée" à se développer encore plus fortement en 2024.

Selon le directeur de l’Administration nationale du tourisme Nguyen Trung Khanh, Hô Chi Minh-Ville doit suivre de près les résolutions, directives et conclusions du Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Premier ministre, les stratégies, programmes, projets et plans de développement du secteur du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour déployer des mesures flexibles et créatives propices à la reprise et au développement du tourisme.

Le secteur touristique de la ville doit continuer à promouvoir la construction et la développement de nouveaux produits et services uniques dans le sens de la promotion et de l'exploitation des forces, des identités et des potentiels du tourisme municipal.

Photo : VNA

En particulier, il est impératif de développer un écosystème touristique intelligent associé à la transformation numérique, à la transition verte et à l’économie circulaire pour améliorer les connexions des infrastructures de services, soutenir et accroître les expériences et fidéliser les touristes. La ville doit également promouvoir son rôle central et de premier plan, en créant une percée et un changement généralisé en reliant le développement du tourisme du Sud-Est à celui du delta du Mékong et d'autres régions à travers le pays.

En 2024, le Premier ministre a fixé l'objectif d'accueillir 18 millions de touristes internationaux et 110 millions de touristes nationaux, et 850 000 milliards de dongs de recettes.

Pour contribuer à cet objectif, Hô Chi Minh-Ville doit maximiser ses réalisations et mettre en œuvre au mieux les solutions définies pour continuer à récolter de nouveaux succès et créer des percées pour le développement rapide et durable de ce secteur, au niveau municipal et du pays en général. - VNA/VI