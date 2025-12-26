Ho Chi Minh-Ville confirme son magnétisme économique avec une hausse des IDE en 2025

En 2025, le montant total des investissements directs étrangers (IDE) a Ho Chi Minh-Ville, incluant les nouveaux projets, les investissements additionnels, les apports en capital social et les achats d’actions, atteint près de 8,37 milliards de dollars, soit une hausse de 24,2 % par rapport à 2024. Selon le Département municipal des Finances, ce résultat positif témoigne de l’attractivité croissante de la mégapole du Sud.

Concrètement, la ville a autorisé 1.865 nouveaux projets pour un montant supérieur à 1,6 milliard de dollars, tandis que 432 projets en activité ont augmenté leur capital de 2,9 milliards de dollars. Par ailleurs, 2.700 opérations d’apports en capital social et d’achats d’actions ont totalisé 3,7 milliards de dollars.

A la fin décembre 2025, Ho Chi Minh-Ville demeure la première localité du pays en termes de capitaux en vigueur et de nombre de projets, avec 20.310 projets cumulant 141,9 milliards de dollars.

Les industries manufacturières dominent, avec plus de 75,4 milliards de dollars, représentant 53,3 % du total, suivies de l’immobilier (20,2 %) et du commerce de gros et de détail, y compris la réparation automobile (5,3 %).

Concernant les investisseurs, à la fin décembre 2025, 152 pays et territoires sont présents à Ho Chi Minh-Ville. Singapour, la République de Corée et le Japon figurent en tête des investisseurs, avec des stocks respectifs de 23,4 milliards de dollars, 15,7 milliards de dollars et 15,2 milliards de dollars.

Pour les années à venir, la ville privilégiera les secteurs de la haute technologie et de l’énergie verte. Elle accélèrera la mise en œuvre de projets majeurs tels que le Centre financier international et le port de Can Gio, tout en ciblant les multinationales et les investisseurs stratégiques. Outre la poursuite des reformes administratives, Ho Chi Minh-Ville continuera de proposer aux autorités centrales la révision et le complément des règlementations encore inadaptées, tout en élaborant de manière proactive des politiques spécifiques adaptées à ses caractéristiques de développement. – VNA/VI