Hô Chi Minh-Ville compte soutenir près de 2.000 projets de start-up pour la période 2024-2028

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé son plan 433/KH-UBND concernant la mise en œuvre des politiques de soutien aux projets d'innovation et de start-up innovante de 2024 à 2028.

Plus concrètement, la ville ambitionne de soutenir plus de 1.000 projets d'innovation et de start-up innovante en phase de pré-incubation d'ici 2028, plus de 700 en phase d'incubation et plus de 200 en phase d'accélération pour attirer les investisseurs en capital-risque.

Afin d’atteindre cet objectif, Hô Chi Minh-Ville proposera des formations aux organismes scientifiques et technologiques, aux centres d'innovation, aux organismes intermédiaires qui soutiennent les start-up innovantes, ainsi qu'aux établissements d'enseignement engagés dans le soutien à l'innovation.

De plus, la mégapole du Sud soutiendra l'application de solutions et services créatifs et innovants. -VNA/VI