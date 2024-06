Hô Chi Minh-Ville classée 4e parmi les 20 meilleures villes du monde pour se nourrir

Le célèbre magazine de voyage britannique Time Out vient d’annoncer sa liste « The world’s 20 best cities for food right now » (20 meilleures villes du monde pour se nourrir), où Hô Chi Minh-Ville se classe 4e, derrière Naples (Italie), Johannesburg (Afrique du Sud) et Lima (Pérou).



Sucrée, épicée, parfumée – quelle que soit la façon dont vous la décrivez, la cuisine vietnamienne ne fait jamais de compromis sur la saveur, et vous pourrez en goûter le meilleur à Hô Chi Minh-Ville, écrit Time Out.



Au-delà des stands de nourriture en bord de rue et des marchés animés vendant du « banh mi », des escargots, du riz brisé et des ragoûts d'abats, se trouvent de nombreux restaurants Bib Gourmand et étoilés Michelin servant des interprétations créatives de plats classiques.



Mais le plat de loin le plus mentionné dans l’enquête de Time Out était le « pho ». La soupe de nouilles réchauffante – dans le sud, généralement garnie de basilic, de coriandre, de piment et de sauce hoisin – est un aliment de base vietnamien, omniprésent dans toute la ville.



« Même si Hanoï est peut-être le berceau de la cuisine et de la culture vietnamiennes, Hô Chi Minh-Ville est devenue la destination gastronomique la plus passionnante du pays », déclare l'écrivain Dan Q Dao cité par Time Out.

La liste du magazine britannique comprend également Pékin (Chine), Bangkok (Thaïlande), Kuala Lumpur (Malaisie), Mumbai (Inde), Dubaï (Émirats arabes unis), Portland (États-Unis)...



Selon Time Out, cette liste est une célébration de la culture culinaire du monde entier. Qu'il s'agisse d'une cuisine raffinée haut de gamme ou de restaurants de rue abordables, ce sont actuellement les meilleures villes pour manger et boire. -VNA/VI