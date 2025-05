Hô Chi Minh-Ville au Top 5 des meilleurs écosystèmes de start-up d’Asie du Sud-Est

Hô Chi Minh-Ville continue de briller comme le pôle de start-up le plus prometteur du Vietnam. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville a gagné une place pour se classer 110e dans l’écosystème mondial des start-up, son meilleur classement, et est entrée pour la première fois dans le Top 5 des écosystèmes de start-up innovantes d’Asie du Sud-Est, selon un rapport publié par StartupBlink, outil d’évaluation mondialement reconnu pour mesurer les écosystèmes de start-up



Selon le rapport, la mégapole du Sud a progressé dans les classements mondiaux pendant quatre années consécutives, notamment dans le secteur de la Fintech, qui a connu une croissance rapide. Elle figure désormais dans le Top 30 mondial de la blockchain et occupe la deuxième place en Asie du Sud-Est.



La ville demeure le pôle de start-up le plus dynamique et dynamique du Vietnam. Elle a réalisé des progrès significatifs dans le développement de ses infrastructures de soutien et s’impose progressivement comme une destination de choix en Asie, grâce à sa communauté de start-up dynamique et créative, au soutien solide des autorités municipales et à un environnement des affaires sans cesse amélioré.



Lâm Dinh Thang, directeur du Département municipal des sciences et technologies, a déclaré que la progression de la ville dans le classement StartupBlink est une reconnaissance des efforts collectifs du système politique et de l’écosystème de start-up innovantes de Hô Chi Minh-Ville.



Hô Chi Minh-Ville s’engage à intégrer son écosystème de start-up et d’innovation dans le Top 100 des écosystèmes de start-up les plus dynamiques au monde d’ici 2030, a-t-il fait savoir, ajoutant que la ville se concentre sur trois piliers principaux : la politique, les infrastructures et les ressources humaines.



La progression de cette année dans le classement reflète non seulement les efforts continus de Hô Chi Minh-Ville pour améliorer son environnement de l’entrepreneuriat, mais offre également à la ville l’occasion de se réévaluer et de se repositionner au sein de l’écosystème mondial des start-up, a-t-il poursuivi.



La mégapole du Sud élaborera et consultera des experts sur un plan visant à développer son écosystème de start-up axé sur l’innovation pour la période 2025-2030.



Il s’agit également d’une étape préparatoire nécessaire à la mise en œuvre des objectifs fixés par la résolution n°57-NQ/TW du Politburo, visant à positionner Hô Chi Minh-Ville parmi les 100 écosystèmes de start-up mondiaux les plus dynamiques dans les années à venir. – VNA/VI