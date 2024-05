Hô Chi Minh-Ville accueillera l'iTech Expo 2024 en juillet

La première exposition technologique internationale (iTech Expo) 2024 aura lieu à Hô Chi Minh du 10 au 12 juillet, avec 500 stands de pays et territoires technologiques de premier plan, a-t-on appris lors d'une conférence de presse le 20 mai.

Organisé conjointement par l'Association informatique de Hô Chi Minh-Ville, Vietbuild Construction International Exhibition Organizing Corp et Alta Media, l'événement devrait attirer 300 entreprises nationales et internationales.

Ayant pour thème "Nouvelles technologies pour une nouvelle ère", l'exposition vise à explorer les principales tendances technologiques pour promouvoir la transformation numérique et le développement scientifique, technologique et technique à l'échelle mondiale. Des technologies innovantes et des produits, solutions et applications modernes seront exposés dans divers domaines tels que la 5G, l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la blockchain et l'agriculture de haute technologie.

Selon Lam Nguyen Hai Long, président de l'Association informatique de Hô Chi Minh-Ville, les points forts de l'exposition sont des groupes de produits et de solutions liés à la technologie d'éclairage intelligent et aux applications de développement de villes intelligentes, à l'électronique grand public et aux technologies de l'information, aux équipements de fabrication et aux composants électroniques.

L'iTech Expo sera un événement annuel visant à renforcer la marque vietnamienne en Asie du Sud-Est et en Asie. Douze séminaires seront organisés dans le cadre de l'exposition, ainsi que des programmes de jumelage d'entreprises, a-t-il ajouté. -VNA/VI