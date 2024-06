Hô Chi Minh-Ville accueille une exposition internationale de bijoux

La 18e Exposition internationale de bijoux du Vietnam s'est ouverte le 8 juin au stade Nguyen Du à Hô Chi Minh-Ville.

L'exposition rassemble plus de 50 entreprises nationales et étrangères, dont des marques de bijoux du Cambodge, de Chine, de Hong Kong (Chine), d'Inde, d'Italie, de Pologne, du Sri Lanka et de Thaïlande.

Les produits exposés comprennent des diamants, des pierres précieuses, des perles, des ornements en or, des collections de haute joaillerie, des outils et équipements de bijouterie.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Hoang The Ngu, président de l'Association vietnamienne des pierres précieuses, a déclaré que l'exposition était un événement majeur de promotion commerciale qui aide les producteurs et commerçants vietnamiens de pierres précieuses et de bijoux à rechercher des partenaires potentiels et à élargir leurs marchés.

Le potentiel du marché vietnamien des pierres précieuses est considérable, a déclaré Hoang The Ngu.

Le pays possède en effet de riches ressources dues à sa géologie diversifiée, englobant de nombreuses mines de pierres précieuses de haute qualité telles que rubis, saphir, spinelle, aigue-marine et topaze. Ces mines disposent d’importantes réserves, capables de répondre aux besoins d’extraction à long terme, a-t-il déclaré.

La demande de pierres précieuses dans le pays augmente, notamment dans les domaines de la bijouterie et du feng shui.

Le Vietnam a étendu ses exportations de pierres précieuses vers de nombreux pays, notamment le Japon, la Thaïlande, les pays européens et les États-Unis.

Organisée par VINEXAD et World Trade Fair Ltd, l'exposition se déroulera jusqu'au 11 juin. - VNA/VI