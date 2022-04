Ho Chi Minh-Ville accueille près de 130 touristes américains

Ho Chi Minh-Ville a accueilli le 8 avril environ 130 touristes américains dans le cadre d'un circuit touristique organisé par la Compagnie Citslinc International en collaboration avec la Sarl Asia Charm Tours.

Lors de leur séjour dans la ville, ils visiteront les tunnels de Cu Chi, le marché de Ben Thanh... et participeront aux activités dans le cadre de la 8e édition de la Fête de l'áo dài (robe traditionnelle vietnamienne) de Ho Chi Minh-Ville.

S'exprimant à la cérémonie d'accueil, le vice-président du Comité populaire municipal, Duong Anh Duc, a hautement apprécié la préparation active du Service municipal du tourisme pour le plan de relance du tourisme.

Il a déclaré qu'avec le potentiel et les avantages locaux et le soutien des visiteurs, le secteur touristique de la ville se rétablirait bientôt et affirmerait sa position comme l'une des destinations attrayantes pour les touristes au Vietnam.

Ho Chi Minh-Ville a fait de son mieux pour promouvoir un environnement favorable et sûr pour les visiteurs, afin de devenir l'une des principales destinations touristiques métropolitaines d'Asie, a-t-il précisé.