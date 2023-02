Ho Chi Minh-Ville: 800.000 visiteurs au Festival de la rue du livre du Nouvel An lunaire 2023

Selon le Département de l'information et des communications de Ho Chi Minh-Ville, le Festival de la rue du livre du Nouvel An lunaire 2023 a attiré 800.000 personnes.

Les maisons d'édition participant au festival ont vendu plus de 59.000 ouvrages et réalisé un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de dongs.



Photo d'illustration: dangcongsan.vn

Tenu rue Le Loi (1er arrondissement) du 19 au 26 janvier, ce festival a connu la plus grande échelle jamais vue avec plus de 20 unités participantes. À travers 13 éditions, ce festival est devenu un événement culturel typique de Ho Chi Minh-Ville, une destination intéressante pour les habitants locaux et les visiteurs au cours du Nouvel An lunaire.

Trinh Huu Anh, chef de la Division Presse - Édition relevant du Département de l'information et des communications de Ho Chi Minh-Ville, a informé que 2023 est l'année qui a attiré le plus de participants au cours de ces 13 éditions. Le chiffre d'affaires a été 1,5 fois supérieur à celui de l'année dernière, le nombre de visiteurs a doublé et la surface d'exposition des livres a quadruplé.

Placé sous le thème "Ho Chi Minh-Ville - Printemps heureux, printemps prospère", le festival 2023 a proposé de nombreuses activités significatives, contribuant à diffuser et à améliorer la culture de la lecture parmi la population.

Cette année avait été organisée 4 contenus principaux: un espace d'exposition pour divers thèmes culturels et historiques importants (espace culturel Ho Chi Minh, Journal du printemps 2023, le 135e anniversaire de feu le président Ton Duc Thang, le 50e de l'accord de Paris, le 325e de Saigon - Cho Lon - Gia Dinh - HCMV, l'art du livre vietnamien (avec des éditions limitées de livres fabriqués à la main par des artisans utilisant des matériaux précieux), un espace de livres numériques et livres audio, un espace pour recréer le Têt d'autrefois, un grand espace de lecture et d'achat de livres avec 38 stands présentant environ 50.000 titres.

Il y avait aussi diverses activités interactives dans l'espoir que les visiteurs et les amateurs de livres puissent profiter de vacances du Têt significatives de manière à la fois traditionnelle et moderne, innovante.