Hô Chi Minh-Ville : 76 % des dossiers administratifs désormais traités en ligne

Le taux de dossiers traités en ligne à Hô Chi Minh-Ville atteint désormais 76 %. Photo: VNA

Après près d’un an de mise en œuvre du modèle d’administration à deux niveaux, associé au développement d’une gouvernance numérique, le traitement des procédures administratives à Hô Chi Minh-Ville connaît de nombreuses avancées positives. Le taux de dossiers traités en ligne atteint désormais 76 %, tandis que le niveau de satisfaction des citoyens et des entreprises reste particulièrement élevé.

Cette information a été annoncée le 7 mai par les responsables du Centre des services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville.

Selon Trân Quang Thai, vice-directeur du Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville, la ville accélère progressivement la transition d’un mode traditionnel de gestion administrative vers un modèle fonctionnant sur environnement numérique, plaçant les citoyens et les entreprises au cœur des services publics. Le système d’information destiné au traitement des procédures administratives a été déployé de manière unifiée dans toute la ville et connecté au Portail national des services publics ainsi qu’aux bases de données sectorielles spécialisées, créant ainsi une plateforme numérique synchronisée pour la réception, le traitement et la restitution des dossiers.

Le renforcement de l’automatisation et l’interconnexion des données ont permis de simplifier de nombreuses étapes administratives, de réduire les opérations manuelles, d’accroître la transparence et de raccourcir les délais de traitement. En particulier, Hô Chi Minh-Ville applique désormais des procédures administratives indépendantes des limites territoriales pour 100 % des démarches éligibles, facilitant ainsi les formalités des citoyens et des entreprises, qui ne sont plus contraintes par leur lieu de résidence ou de dépôt des dossiers.

L’un des résultats les plus marquants réside dans le développement rapide des services publics en ligne. À ce jour, Hô Chi Minh-Ville propose 1 636 procédures administratives entièrement dématérialisées, soit plus de 80 % de l’ensemble des procédures existantes. La ville a également mis en place plusieurs mesures pour encourager l’utilisation de ces services, notamment l’exonération des frais pour certaines démarches effectuées en ligne et l’intégration complète des comptes d’identification électronique VNeID afin d’unifier la connexion, l’authentification et le suivi des dossiers.

« L’efficacité de la transformation numérique se reflète clairement dans la structure des dossiers reçus. Le nombre total de dossiers enregistrés sur le territoire dépasse 4,28 millions, dont plus de 3,26 millions de dossiers en ligne, soit environ 76 %. Cela montre que les citoyens et les entreprises privilégient de plus en plus les démarches en ligne plutôt que le dépôt direct des dossiers comme auparavant », a souligné Trân Quang Thai.

Au-delà de l’augmentation du nombre de dossiers en ligne, la qualité du traitement des procédures administratives s’est également nettement améliorée. Sur plus de 4,12 millions de dossiers déjà traités, plus de 4,04 millions l’ont été avant les délais prescrits, tandis que le nombre de dossiers en retard reste très faible.

Selon Trân Quang Thai, ces résultats témoignent de l’efficacité de la restructuration des procédures, de la réduction des étapes intermédiaires et de l’exploitation des données partagées, évitant ainsi aux citoyens de fournir à nouveau des documents déjà disponibles dans le système. Le renforcement de la numérisation des dossiers, la réutilisation des données et le pré-remplissage des formulaires électroniques permettent également de réduire considérablement les délais de traitement, de limiter les erreurs et de diminuer les coûts pour les citoyens et les entreprises. Actuellement, le taux de numérisation des dossiers et de délivrance des résultats électroniques dépasse 91 %, tandis que le taux de réutilisation des données dépasse 92 %.

Fait notable, le niveau de satisfaction des citoyens et des entreprises concernant les procédures administratives demeure exceptionnellement élevé. Selon l’indice de qualité des services aux citoyens et aux entreprises, Hô Chi Minh-Ville a enregistré un taux de satisfaction de 99,44 % à la fin de l’année 2025 et de 100 % durant les premiers mois de 2026. Ces résultats montrent que la réforme administrative engagée par la ville produit des effets concrets, améliorant non seulement les procédures elles-mêmes, mais aussi l’expérience globale des usagers.

Toutefois, selon le Centre des services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville, certaines difficultés persistent, notamment le manque de synchronisation entre certains systèmes relevant des ministères et organismes centraux, ainsi que des incidents techniques ponctuels ou des procédures d’interconnexion encore insuffisamment harmonisées. La ville poursuit actuellement sa coopération avec les organismes concernés afin de perfectionner davantage le système, dans l’objectif de le rendre plus stable, plus fluide et plus convivial pour les utilisateurs.-VNA/VI