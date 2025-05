Hô Chi Minh – David Ben Gourion : Rencontre historique entre deux leaders de l’indépendance

Le Président Hô Chi Minh à Viêt Bac durant la guerre de résistance contre le colonialisme français. Photo : VNA

David Ben Gourion, fondateur de l’État d’Israël et premier Premier ministre du pays, et le Président Hô Chi Minh, se sont rencontrés fortuitement en 1946 à l’hôtel Le Royal Monceau à Paris, en France.



Selon des documents et la presse israéliens, à cette époque, les deux dirigeants cherchaient à obtenir un soutien international pour les luttes de leurs peuples en faveur de l’indépendance, et ont eu des échanges amicaux pendant environ deux semaines.



La chambre du Président Hô Chi Minh, alors Premier ministre de la République Démocratique du Vietnam nouvellement fondée, se trouvait juste à l’étage au-dessus de celle de David Ben Gourion à l’hôtel Le Royal Monceau. Cet été-là, Hô Chi Minh était à Paris pour participer aux négociations de Fontainebleau sur l’indépendance du Vietnam.



Selon les souvenirs ultérieurs de David Ben Gourion rapportés par le célèbre journaliste israélien Shmuel Segev — qui écrivit plus tard un livre sur le Vietnam —, pendant ces deux semaines, il rencontra chaque jour Hô Chi Minh pour échanger leurs points de vue sur la voie vers l’indépendance nationale. Il se souvient : « Il (Hô Chi Minh) donnait l’impression d’être un homme aimable, un dirigeant nationaliste luttant pour l’indépendance de son peuple ».



Ben Gourion raconta également comment il évaluait l’état d’avancement des négociations entre le Vietnam et la France à travers la longueur du tapis rouge déployé devant la chambre de Hô Chi Minh. Au début, le tapis s’étendait de la rue jusqu’à la porte de sa chambre... À mesure que les négociations progressaient, le tapis était retiré successivement du trottoir, du hall et des escaliers. Lorsque le tapis devant la porte de sa chambre fut enlevé, Ben Gourion comprit que les négociations avaient échoué. Quelques heures plus tard, Hô Chi Minh vint le saluer, l’air fatigué et déçu. Il lui dit qu’« il ne restait plus d’autre choix que de se battre ». Quelques mois plus tard, la première guerre d’Indochine éclata entre les forces vietnamiennes et françaises.



Le Vietnam et Israël ont établi des relations diplomatiques officielles le 12 juillet 1993. S’inspirant de cette histoire, en 2020, le Musée Hô Chi Minh et l’Institut du patrimoine Ben Gourion ont signé un accord de coopération visant à étudier et organiser des expositions sur la vie et l’œuvre des deux dirigeants, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et israélien.-VNA/VI