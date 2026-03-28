Heure de la Terre 2026 : économies d'énergie et sécurité nationale

Cérémonie de lancement de la campagne « Tout le monde pratique une utilisation efficace de l’énergie en réponse à Heure de la Terre 2026 » sous le thème « Innovation verte, avenir vert », tenue à Hanoï le 21 mars 2026. Photo : VNA

Heure de la Terre 2026 se tient dans un contexte de pression croissante pour garantir la sécurité énergétique, la flambée des prix mondiaux des combustibles ayant fait exploser les coûts de production d'électricité.



Cette campagne, initialement un simple événement symbolique d'extinction des lumières, est devenue une initiative politique d'envergure, liée aux directives en matière d'efficacité énergétique, notamment la Conclusion n° 14-KL/TW du Politburo et la Directive n° 09/CT-TTg du Premier ministre, ainsi qu'aux mesures visant à stabiliser l'approvisionnement et les prix des combustibles.



Le message de cette année, « Innovation verte – Avenir vert », encourage les agences, les organisations, les entreprises et les collectivités à adopter des pratiques d'économie d'énergie et des solutions technologiques.



L'événement d'extinction des lumières aura lieu de 20h30 à 21h30 le 28 mars, mais les autorités insistent sur le fait que l'objectif est d'ancrer des habitudes durables de consommation d'énergie, et non de se concentrer sur une seule heure.



Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hoang Long, a déclaré que l'efficacité énergétique n'est pas seulement une solution technique, mais aussi un moteur essentiel de l'innovation technologique, de l'optimisation des coûts et de la compétitivité des entreprises et de l'ensemble de l'économie.



Partout dans le pays, les compagnies d'électricité mènent des campagnes de sensibilisation et mettent en œuvre des actions concrètes pour réduire la consommation d'électricité. Face à une demande croissante et à une offre limitée, les économies d'énergie sont considérées comme indispensables pour réduire les coûts, diminuer la dépendance aux combustibles importés et garantir la sécurité énergétique nationale. - VNA/VI