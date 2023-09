HCM-Ville, Da Nang et Thua Thiên - Huê attirent un bon nombre de touristes pendant les jours fériés

Pendant les jours fériés de la Fête nationale, Hô Chi Minh-Ville a accueilli un grand nombre de touristes, grâce à la diversification des produits touristiques.

Hô Chi Minh-Ville accueille un grand nombre de touristes. Photo: ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme

En particulier, le siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a attiré 65 groupes de visiteurs avec environ 1 600 touristes. En 2020, ce bâtiment datant de l'époque coloniale française avait été classé comme monument architectural national et artistique par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Une série d’activités culturelles et sportives ont également eu lieu à cette occasion.

Le rapport du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville montre que depuis août 2023, de nombreuses activités de festivals et de shopping ont eu lieu en permanence pour promouvoir les activités touristiques et stimuler le pouvoir d'achat de la population. En particulier, les revenus des services de voyage dans la ville ont atteint 1.047 milliards de dôngs en août, en hausse de 49,3% sur la même période. Au cours des 8 premiers mois, ils ont atteint 7 019 milliards de dôngs, en hausse de 74,5% par rapport à la même période de l'année dernière.



Pendant les quatre jours de congé, la ville côtière de Da Nang (Centre) a accueilli 254 000 visiteurs, en hausse de 6,3% sur un an, dont 78 900 étrangers. Les revenus totaux du tourisme sont estimés à près de 915 milliards de dôngs.



Le nombre total de vols intérieurs et internationaux amenant des passagers à Da Nang du 1er au 4 septembre est de 492, soit une augmentation de 66 vols par rapport à 2022. En moyenne, il y a 122 vols vers Da Nang chaque jour, dont 49 vols internationaux.



La province de Thua Thiên – Huê (Centre) a accueilli 100 000 touristes, en hausse de 40% en glissement annuel. Ce résultat est dû à la promotion de l'image touristique de l'ancienne capitale auprès des marchés touristiques étrangers ainsi qu'à l’amélioration de la qualité des produits et des services.



Le directeur du Service provincial du tourisme, Nguyên Van Phuc, a déclaré que le nombre de visiteurs internationaux dans la localité provenait principalement de Thaïlande, de Taiwan (Chine), d'Amérique et de pays européens.